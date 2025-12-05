Samochód osobowy zderzył się z ciągnikiem w podbydgoskiej Brzozie [zdjęcia]

2025-12-05, 13:00 Redakcja

Samochód osobowy zderzył się z ciągnikiem w podbydgoskiej Brzozie/fot. Heron15 Pomoc Drogowa Bydgoszcz 24h Andruszczenko Krystian 501337500

Miejsce zdarzenia to droga krajowa nr 25. Trwa akcja służb, w obu kierunkach tworzą się korki. Dwie osoby zostały ranne. Policja wprowadziła ruch wahadłowy.

Jak podaje straż pożarna, do szpitala został zabrany kierowca ciągnika.



Utrudnienie może potrwać jeszcze przez godzinę. Strażacy musieli usuwać z jezdni płyny eksploatacyjne, które wyciekły z uszkodzonych pojazdów.