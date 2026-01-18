Bitwa o Brzozę tak właśnie mogła wyglądać. Rekonstrukcja pod Bydgoszczą [zdjęcia, wideo]

2026-01-18, 16:54  Magdalena Gill
Rekonstrukcję Bitwy o Brzozę pokazano na wzgórzu niedaleko pomnika upamiętniającego poległych postańców/fot. Magdalena Gill

Rekonstrukcję Bitwy o Brzozę pokazano na wzgórzu niedaleko pomnika upamiętniającego poległych postańców/fot. Magdalena Gill

Pieśni patriotyczne przy pomniku Powstańców Wielkopolskich, Msza św. i rekonstrukcja walk, które stoczyli Polacy z Niemcami. Tak mieszkańcy gminy Nowa Wieś Wielka uczcili w niedzielę 107. rocznicę Bitwy o Brzozę.

Rekonstrukcję obejrzało kilkaset osób. Bitwa w styczniu 1919 roku była ważnym epizodem walk o przyłączenie Wielkopolski do odrodzonej Polski. 

– Poległo wtedy 19 powstańców, 12 z nich pochowanych jest przy pomniku znajdującym się w centrum Brzozy, tuż obok kościoła – opowiadał radny gminy Nowa Wieś Wielka Waldemar Owczarzak, działający w Towarzystwie Pamięci Powstania Wielkopolskiego. - Rekonstrukcja bitwy ma pokazać trzy jej fazy – najpierw powstańcy wyparli Niemców z Brzozy, potem była chwila przygotowania Niemców do kontrataku i duża bitwa z Niemcami – wtedy wielu poległo. W końcu powstańcy wycofali się do Nowej Wsi Wielkiej, nie było sensu dalej walczyć. Zależało nam, by obrazowo pokazać, co tu się mogło dziać.

Rekonstrukcję pokazano na wzgórzu przy kościele w podbydgoskiej Brzozie. W bitwie uczestniczyło 50 rekonstruktorów pod kierunkiem dra Arkadiusza Kalińskiego z IPN-u, w oryginalnych strojach powstańczych i niemieckich. Na koniec był poczęstunek dla mieszkańców – wojskowa grochówka i inne przysmaki.

Mówi Waldemar Owczarzak i jeden z uczestników wydarzenia

Rekonstrukcja Bitwy o Brzozę/wideo: Magdalena Gill

Rekonstrukcja Bitwy o Brzozę z 1919 roku/fot. Magdalena Gill Rekonstrukcja Bitwy o Brzozę z 1919 roku/fot. Magdalena Gill Rekonstrukcja Bitwy o Brzozę z 1919 roku/fot. Magdalena Gill Msza św. poprzedzająca rekonstrukcja Bitwy o Brzozę z 1919 roku/fot. Magdalena Gill Msza św. poprzedzająca rekonstrukcja Bitwy o Brzozę z 1919 roku/fot. Magdalena Gill Rekonstrukcja Bitwy o Brzozę z 1919 roku. Na zdjęciu: Waldemar Owczarzak/fot. Magdalena Gill Rekonstrukcja Bitwy o Brzozę z 1919 roku/fot. Magdalena Gill Rekonstrukcja Bitwy o Brzozę z 1919 roku/fot. Magdalena Gill Rekonstrukcja Bitwy o Brzozę z 1919 roku/fot. Magdalena Gill Rekonstrukcja Bitwy o Brzozę z 1919 roku/fot. Magdalena Gill

