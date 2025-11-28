Ratują życie z pomocą nowoczesnych technologii. Konferencja medyczna w Brzozie

2025-11-28, 18:00 Agata Raczek/Redakcja

Szkoła ratowania życia. W podbydgoskiej Brzozie medycy wymieniają się wiedzą i doświadczeniem/fot. Agata Raczek

Rzeczywistość SOR - ów, przygotowanie szpitali na masowe zdarzenia medyczne, nowoczesne technologie w służbie ratowania życia - między innymi na te tematy dyskutują w Brzozie ratownicy, lekarze, naukowcy: teoretycy i praktycy.

W podbydgoskiej Brzozie medycy wymieniają się wiedzą i doświadczeniem w ramach dwudniowej konferencji „Ratownictwo Medyczne w Praktyce”.



- To spotkanie łączące teorię z praktycznym działaniem w sytuacjach kryzysowych. Każdy z nas przynosi tutaj swoje doświadczenie i wiedzę, którą się dzieli z innymi - mówi Marcin Skrok, organizator wydarzenia.



Jarosław Ratkowski i Wojciech Bednarski mówili o „Resuscytacji wysokiej jakości".

- Założenia resuscytacji wysokiej jakości pozwalają nam na ograniczenie czynności, które musimy wykonać osobiście przy pacjencie, ponieważ mogą nam pomóc w tym rozwiązania technologiczne. Nie chodzi tylko o uciskanie klatki piersiowej, czy wentylację, lecz szereg różnych procedur, które musimy wykonać - od farmakoterapii, po zabezpieczenie dróg oddechowych.



W programie także zagadnienia dotyczące pacjentów z zaburzeniami psychicznymi w SOR i ZRM, zasady obezwładniania pacjenta agresywnego w praktyce zespołów ratownictwa medycznego oraz SOR-u, przygotowanie SOR-u do działania w razie wystąpienia zdarzenia masowego.



Wydarzenie potrwa do soboty. Uczestniczą w nim specjaliści z całego kraju. Konferencja odbywa się zarówno stacjonarnie, jak i online. Program wydarzenia jest: TUTAJ



Więcej w relacji Agaty Raczek.