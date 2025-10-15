Jak zapobiegać utonięciom? Dlaczego sporty wodne zyskują na popularności? Ratownicy debatują w Bydgoszczy

2025-10-15, 11:38 Damian Klich/Redakcja

W Bydgoszczy rozpoczął się V Międzynarodowy Kongres Ratownictwa Wodnego oraz VII Konferencja Naukowa RESCUE „Stan, perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku”/fot.: zdjęcie ilustracyjne, Pixabay

Ratownicy wodni i eksperci z całego świata przyjechali do Bydgoszczy. W środę o godzinie 10:00 rozpoczął się V Międzynarodowy Kongres Ratownictwa Wodnego oraz VII Konferencja Naukowa RESCUE „Stan, perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku”.

Podczas trzydniowego wydarzenia będzie można usłyszeć między innymi o doświadczeniach związanymi z utonięciami w Norwegii, czy o rozwoju sportów pływackich w Zambii i Kambodży.



Na stronie internetowej Kongresu można oglądać transmisję online z tłumaczeniem symultanicznym. Również tam znajduje się pełny program kongresu. Punktem kulminacyjnym będą pokazy i warsztaty otwarte dla publiczności na basenie Astroria, które odbędą się w piątek 17 października w godzinach 10:00-13:00.