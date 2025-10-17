Bydgoszcz stolicą ratownictwa. Warsztaty na Astorii zakończyły międzynarodowy kongres [zdjęcia]

Warsztaty na Astorii były zwieńczeniem trzydniowego Międzynarodowego Kongresu Ratownictwa Wodnego/fot.: Izabela Langner
Bydgoski basen Astoria zamienił się w światowe centrum ratownictwa wodnego. W piątek odbyła się część praktyczna Międzynarodowego Kongresu, który dotyczył kwestii bezpieczeństwa nad wodą. Uczestnicy warsztatów uczyli się nurkowania, czy udzielania pierwszej pomocy.
– Będziemy uczestniczyć w warsztatach z podstaw ratownictwa. Pewnie będziemy ratować kogoś albo przesuwać na supach – mówili uczestnicy.
– Bydgoszcz stała się stolicą ratownictwa wodnego przez te trzy ostatnie dni. Działamy z warsztatem „Ratownik w pigułce”. Przerabiamy podstawowe elementy z kursu, zarówno na młodszego ratownika, ratownika WOPR, jak i ratownika wodnego. Po to, żeby zachęcić młodzież do wchodzenia do jednostek, od kiedy tylko może. Młodszy ratownik to jest próg 12 lat – podkreślił Piotr Wiliński, instruktor ratownictwa wodnego i współorganizator warsztatów.
– Jeżeli wchodzimy na jakiekolwiek jednostki motorowodne, obowiązkowa jest kamizelka. Jeżeli chcemy pływać, róbmy to z głową. Przede wszystkim z zabezpieczeniem i o bezpiecznym korzystaniu z tej wody, czyli schładzaniu miejsc najbardziej narażonych, o korzystaniu z tego z głową i nieprzecenianiu swoich umiejętności. To, że pływaliśmy w podstawówce, to nie znaczy, że po 20 latach jeszcze pamiętamy, a woda to żywioł – dodał Wiliński.
W ramach wydarzenia odbyła się też konferencja naukowa, która zgromadziła ekspertów z 14 krajów.
