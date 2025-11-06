Wodne manewry w Toruniu. Policjanci ćwiczyli zachowanie w trudnych warunkach na Wiśle i Drwęcy

2025-11-06, 13:53  Redakcja
Policyjne wodne manewry na Wiśle. / Fot. KWP w Bydgoszczy

Podchodzenie do siebie dwóch łodzi będących w ślizgu i zawracania w korycie rzeki o szerokości około 10 metrów. To tylko niektóre z zadań, które zaplanowano w ramach ćwiczeń.

W szkoleniu udział wzięło 27 policjantów pełniących służbę na wodach i terenach przywodnych z 9 łodziami oraz 23 ratowników wodnych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na 8 łodziach.

Uczestnicy mogli w praktyce zobaczyć na czym polega żegluga na płynących wodach Wisły i Drwęcy. Uczyli się jak wyszukiwać wypłycenia i obiekty pod wodą, gdzie szukać znaków nawigacyjnych i jak stosować się do nich.

Sternicy łodzi ćwiczyli: manewr podejścia do pomostu, w ujściu rzeki Drwęcy, manewr zawracania korycie o szerokości około 10 metrów oraz podchodzenie do siebie dwóch łodzi będących w ślizgu.

