Bajkowe widoki na Wisłę! Platforma w Górach Łosiowych nową atrakcją regionu [wideo, zdjęcia]

2025-11-28, 14:45 Marcin Doliński/Redakcja

Nowa platforma z widokiem na Wisłę/fot. Marcin Doliński

Kujawsko-Pomorskie będzie miało nową atrakcję turystyczną! Nowa platforma widokowa zbudowana została w Górach Łosiowych nad Wisłą, w nadleśnictwie Jamy niedaleko Grudziądza.

Platforma ma kształt podkowy, która wysuwa się ponad grań i wychodzi nad rzekę. - Coraz częściej tu przyjeżdżam - choćby po to, żeby się zachwycić tym widokiem - mówi Henryk Kapusta, nadleśniczy nadleśnictwa Jamy. - Zadaniem tej platformy jest udostępnienie tego pięknego widoku na całą dolinę Wisły, przede wszystkim na Grudziądz od strony północnej - z takiego miejsca, które było w zasadzie niedostępne i niewidoczne. Za każdym razem, kiedy w tych stronach się pojawiam, zawsze wracam z plikiem zdjęć i już nie wiem, które są ładniejsze – zimowe, czy letnie. Przyznam jednocześnie, że dolinę tak bardzo przykrytą śniegiem podziwiam po raz pierwszy.



Platforma jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych i zostanie oficjalnie udostępniona dla turystów pod koniec grudnia. Kosztowała ponad 1,5 miliona złotych. Park Krajobrazowy Góry Łosiowe znajduje się w północnej części województwa kujawsko-pomorskiego, na terenie gmin Rogóźno i Grudziądz w powiecie grudziądzkim.