Sobotnie sprzątanie to temat rzeka! Tłum młodych ludzi wziął się za brzegi Wdy [wideo, zdjęcia]

2025-11-22, 12:09 Marcin Doliński/Redakcja

Ekipa sprzątająca brzegi rzeki Wdy i okolice zamku w Świeciu/fot. Marcin Doliński

Mają rękawiczki, worki i dużo dobrych chęci. Kilkadziesiąt osób sprząta w sobotę brzegi rzeki Wdy i okolice zamku krzyżackiego w Świeciu.

- Nie spodziewałem się, że was tak dużo przybędzie, więc bardzo się cieszę - mówił Krzysztof Wojtania z Fundacji Q Ziemi, która organizuje sprzątanie. - Młodzi ludzie dzięki tej akcji będą później bardziej doceniać piękno przyrody. Wspiera nas przedsiębiorstwo Eko-Wisła - mamy od nich rękawiczki, worki, a później wywiozą zebrane przez nas śmieci, więc nic po nas nie zostanie. Na koniec przewidujemy ognisko.



- Na pewno możemy spodziewać się dużej ilości plastiku, bo często go można znaleźć przy Wdzie. Będą szklane butelki, a nawet opony... - mówili sprzątający. A po co tu przyszli?

- Musimy się uczyć, że trzeba szanować naturę i dbać o nią, bo jest nasze życie...



Więcej w relacji Marcina Dolińskiego.