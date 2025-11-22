Sobotnie sprzątanie to temat rzeka! Tłum młodych ludzi wziął się za brzegi Wdy [wideo, zdjęcia]
Mają rękawiczki, worki i dużo dobrych chęci. Kilkadziesiąt osób sprząta w sobotę brzegi rzeki Wdy i okolice zamku krzyżackiego w Świeciu.
- Nie spodziewałem się, że was tak dużo przybędzie, więc bardzo się cieszę - mówił Krzysztof Wojtania z Fundacji Q Ziemi, która organizuje sprzątanie. - Młodzi ludzie dzięki tej akcji będą później bardziej doceniać piękno przyrody. Wspiera nas przedsiębiorstwo Eko-Wisła - mamy od nich rękawiczki, worki, a później wywiozą zebrane przez nas śmieci, więc nic po nas nie zostanie. Na koniec przewidujemy ognisko.
- Na pewno możemy spodziewać się dużej ilości plastiku, bo często go można znaleźć przy Wdzie. Będą szklane butelki, a nawet opony... - mówili sprzątający. A po co tu przyszli?
- Musimy się uczyć, że trzeba szanować naturę i dbać o nią, bo jest nasze życie...
Więcej w relacji Marcina Dolińskiego.