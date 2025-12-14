O roli sztucznej inteligencji przy operacjach rozmawiali specjaliści w bydgoskim Centrum Onkologii [zdjęcia]

2025-12-14, 13:15  Monika Siwak/Redakcja
W Centrum Onkologii w Bydgoszczy spotkali się specjaliści w kwestiach urologiczno-onkologicznych/fot. Małgorzata Rogatty

W Centrum Onkologii w Bydgoszczy spotkali się specjaliści w kwestiach urologiczno-onkologicznych/fot. Małgorzata Rogatty

Specjaliści z całego kraju przyjechali do Bydgoszczy na III Kujawsko-Pomorskie Spotkania Urologiczno-Onkologiczne. W konferencji w Centrum Onkologii uczestniczyli onkologowie, urologowie, a także radioterapeuci, diagności, specjaliści medycyny nuklearnej, pielęgniarki i pielęgniarze, rezydenci i studenci. Rozmawiano m.in. o roli sztucznej inteligencji w histopatologii i operacjach robotycznych. Chodzi o nowotwory nerek. pęcherza moczowego czy prostaty.

- Nowotwory urologiczne stanowią już ponad 20 proc. zachorowań na nowotwory złośliwe - alarmuje koordynator Oddziału Klinicznego Onkologii, profesor UMK Krzysztof Koper. - Tylko radykalne postępowanie daje największą szansę na wyleczenie. Wciąż mamy postęp w leczeniu, z miesiąca na miesiąc wprowadzane są nowe rejestracje oraz refundacje leków. Pojawiają się nowe publikacje, doświadczenia dotyczące udoskonalonych metod w zakresie chirurgii, w tym chirurgii robotycznej czy w zakresie metod radioterapii. Dzisiaj nie ma nowoczesnej onkologii bez podejścia interdyscyplinarnego. Ważne jest to, abyśmy umieli zaplanować leczenie w odpowiedniej sekwencji. Dowiedziono bowiem, że ta kolejność ma znaczenie - dodał.

Rak prostaty jest najczęstszym nowotworem u mężczyzn. - W tej chorobie można stosować do sześciu cykli godzinnych dożylnych wlewów znaczników wyznakowanych izotopem leczniczym - mówi koordynator Zakładu Medycyny Nuklearnej Centrum Onkologii w Bydgoszczy, profesor Bogdan Małkowski. - Gdy połączymy metody obrazowania z metodami leczniczymi w jednej cząstce, którą podajemy pacjentowi, to właśnie będzie onkologia nuklearna. Obrazujemy nawet bardzo drobne zmiany, na bardzo wczesnym etapie. Prace są prowadzone nad tym, żeby dorwać się do nowotworu na bardzo wczesnym etapie rozsiewów i żeby można było to leczenie prowadzić w obrębie całego ciała. Podajemy dożylnie znacznik, który dociera zarówno do szczytu głowy, jak i do dużego palca u stopy. Wtedy jesteśmy w stanie potraktować niesympatycznie nowotwór, który jest rozsiany w całym ciele - dodał.

W Polsce, w medycynie nuklearnej używa się izotopu lutetu 177. Lekarze podkreślają konieczność profilaktycznego odwiedzania urologa.

Konferencję zorganizowali Centrum Onkologii, Szpitale Uniwersyteckie w Bydgoszczy i Collegium Medicum UMK.

Mówi koordynator Oddziału Klinicznego Onkologii, profesor UMK Krzysztof Koper

Mówi koordynator Zakładu Medycyny Nuklearnej Centrum Onkologii w Bydgoszczy, profesor Bogdan Małkowski

Bydgoszcz
W Centrum Onkologii w Bydgoszczy spotkali się specjaliści w kwestiach urologiczno-onkologicznych/fot. Małgorzata Rogatty W Centrum Onkologii w Bydgoszczy spotkali się specjaliści w kwestiach urologiczno-onkologicznych/fot. Małgorzata Rogatty W Centrum Onkologii w Bydgoszczy spotkali się specjaliści w kwestiach urologiczno-onkologicznych/fot. Małgorzata Rogatty

Region

Ciężarówka z 23 tonami cytrusów przewróciła się w Jarantowicach. Droga jest zablokowana [zdjęcia]

Ciężarówka z 23 tonami cytrusów przewróciła się w Jarantowicach. Droga jest zablokowana [zdjęcia]

2025-12-14, 12:47
Historyczny kurs z Torunia do Ciechocinka. W tłumie podróżnych reporterka PR PiK [wideo, zdjęcia]

Historyczny kurs z Torunia do Ciechocinka. W tłumie podróżnych reporterka PR PiK [wideo, zdjęcia]

2025-12-14, 11:11
Przebrali się za policjantów, porwali, skatowali i okradli. Wyrok usłyszał także bydgoszczanin

Przebrali się za policjantów, porwali, skatowali i okradli. Wyrok usłyszał także bydgoszczanin

2025-12-14, 09:54
Nowe wozy dla strażaków ochotników. Województwo przeznaczy ponad 20 milionów złotych na OSP [zdjęcia]

Nowe wozy dla strażaków ochotników. Województwo przeznaczy ponad 20 milionów złotych na OSP [zdjęcia]

2025-12-14, 09:25
Pociąg do Ciechocinka powrócił. W niedzielę pojawi się nowy rozkład jazdy na kolei

Pociąg do Ciechocinka powrócił. W niedzielę pojawi się nowy rozkład jazdy na kolei

2025-12-14, 08:01
Ponad 30 Mikołajów przyjechało na rowerach do Domu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy [zdjęcia i wideo]

Ponad 30 Mikołajów przyjechało na rowerach do Domu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy [zdjęcia i wideo]

2025-12-13, 21:25
Wszystkie rodziny znalazły darczyńców. Finał Szlachetnej Paczki w OSP Przechowo koło Świecia

Wszystkie rodziny znalazły darczyńców. Finał Szlachetnej Paczki w OSP Przechowo koło Świecia

2025-12-13, 20:31
Sprzeciw wobec działań obecnego rządu. Członkowie Klubu Gazety Polskiej protestowali w Inowrocławiu [zdjęcia]

Sprzeciw wobec działań obecnego rządu. Członkowie Klubu Gazety Polskiej protestowali w Inowrocławiu [zdjęcia]

2025-12-13, 19:46
Medale dla zasłużonych bydgoskiej Solidarności. Ks. Henryk Jankowski: Musiałem się usunąć

Medale dla zasłużonych bydgoskiej „Solidarności”. Ks. Henryk Jankowski: Musiałem się usunąć

2025-12-13, 19:01

Najczęściej czytane

Archiwum

grudzień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101020304
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę