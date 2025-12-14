O roli sztucznej inteligencji przy operacjach rozmawiali specjaliści w bydgoskim Centrum Onkologii [zdjęcia]

2025-12-14, 13:15 Monika Siwak/Redakcja

W Centrum Onkologii w Bydgoszczy spotkali się specjaliści w kwestiach urologiczno-onkologicznych/fot. Małgorzata Rogatty

Specjaliści z całego kraju przyjechali do Bydgoszczy na III Kujawsko-Pomorskie Spotkania Urologiczno-Onkologiczne. W konferencji w Centrum Onkologii uczestniczyli onkologowie, urologowie, a także radioterapeuci, diagności, specjaliści medycyny nuklearnej, pielęgniarki i pielęgniarze, rezydenci i studenci. Rozmawiano m.in. o roli sztucznej inteligencji w histopatologii i operacjach robotycznych. Chodzi o nowotwory nerek. pęcherza moczowego czy prostaty.

- Nowotwory urologiczne stanowią już ponad 20 proc. zachorowań na nowotwory złośliwe - alarmuje koordynator Oddziału Klinicznego Onkologii, profesor UMK Krzysztof Koper. - Tylko radykalne postępowanie daje największą szansę na wyleczenie. Wciąż mamy postęp w leczeniu, z miesiąca na miesiąc wprowadzane są nowe rejestracje oraz refundacje leków. Pojawiają się nowe publikacje, doświadczenia dotyczące udoskonalonych metod w zakresie chirurgii, w tym chirurgii robotycznej czy w zakresie metod radioterapii. Dzisiaj nie ma nowoczesnej onkologii bez podejścia interdyscyplinarnego. Ważne jest to, abyśmy umieli zaplanować leczenie w odpowiedniej sekwencji. Dowiedziono bowiem, że ta kolejność ma znaczenie - dodał.



Rak prostaty jest najczęstszym nowotworem u mężczyzn. - W tej chorobie można stosować do sześciu cykli godzinnych dożylnych wlewów znaczników wyznakowanych izotopem leczniczym - mówi koordynator Zakładu Medycyny Nuklearnej Centrum Onkologii w Bydgoszczy, profesor Bogdan Małkowski. - Gdy połączymy metody obrazowania z metodami leczniczymi w jednej cząstce, którą podajemy pacjentowi, to właśnie będzie onkologia nuklearna. Obrazujemy nawet bardzo drobne zmiany, na bardzo wczesnym etapie. Prace są prowadzone nad tym, żeby dorwać się do nowotworu na bardzo wczesnym etapie rozsiewów i żeby można było to leczenie prowadzić w obrębie całego ciała. Podajemy dożylnie znacznik, który dociera zarówno do szczytu głowy, jak i do dużego palca u stopy. Wtedy jesteśmy w stanie potraktować niesympatycznie nowotwór, który jest rozsiany w całym ciele - dodał.



W Polsce, w medycynie nuklearnej używa się izotopu lutetu 177. Lekarze podkreślają konieczność profilaktycznego odwiedzania urologa.



Konferencję zorganizowali Centrum Onkologii, Szpitale Uniwersyteckie w Bydgoszczy i Collegium Medicum UMK.