Ten wóz sprawdzi się w najtrudniejszym terenie! OSP Łążyn dostała prezent marzeń [zdjęcia]

2025-11-17, 12:49 Redakcja

Ochotnicza Straż Pożarna w Łążynie prezentuje swój nowy nabytek - pierwszy w województwie Kujawsko-Pomorskim w zasobach OSP i drugi w strukturze straży pożarnej pojazd wielozadaniowy UTV - Utility Task Vehicle marki Hisun Motors Polska/fot. OSPŁążyn/Facebook

Ochotnicza Straż Pożarna w Łążynie prezentuje swój nowy samochód - pierwszy w województwie Kujawsko-Pomorskim w zasobach OSP i drugi w strukturze straży pożarnej pojazd wielozadaniowy UTV - Utility Task Vehicle marki Hisun Motors Polska.

Jest to dwuosobowy pojazd terenowy z blokadą centralnego dyferencjału oraz przedniego i tylnego mechanizmu różnicowego. Pojazd wyposażono także w przednią wyciągarkę elektryczną. Dzięki temu jest w stanie pokonać praktycznie każdy teren.



Uchylna skrzynia ładunkowa pozwala na transport 300 kg ładunku oraz jego łatwy rozładunek. Metalowy stelaż zabudowy, bagażnik dachowy i przedni dają nieograniczone możliwości konfiguracji mocowania sprzętu i dodatkowego wyposażenia.

Zastosowane oświetlenie pola pracy dookoła pojazdu zapewnia swobodę działań o każdej porze. Dzięki homologacji drogowej oraz dopuszczeniu do ruchu jako pojazd uprzywilejowany, ratownicy będą mogli bez przeszkód dotrzeć do miejsca zdarzenia.



W zestawie z UTV do strażnicy dotarła także przyczepka ratownicza do przewozu osób poszkodowanych wyposażona także w podesty do transportu ratowników wraz z poszkodowanym. Obrotowy zaczep pozwala na pokonywanie trudnego terenu bez ograniczenia na haku pojazdu.



