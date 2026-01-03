Pożar budynku mieszkalnego w Brzozie pod Bydgoszczą [zdjęcia]
Ogień pojawił się w nocy z 2 na 3 stycznia. Na szczęście żadna osoba nie została poszkodowana.
Na miejscu działały jednostki OSP Brzoza, OSP Nowa Wieś Wielka oraz PSP Bydgoszcz.
