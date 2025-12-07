Tragiczny pożar w Bydgoszczy! Płonęła altana na działkach, zginął 65-letni mężczyzna

2025-12-07, 08:50  Marcin Kupczyk/Redakcja
Płonęła altana na działkach, jedna osoba nie żyje

Płonęła altana na działkach, jedna osoba nie żyje

Mężczyzna zginął w pożarze na terenie ogrodów działkowych przy ulicy Łochowskiej w Bydgoszczy.

Strażacy, którzy przyjechali na miejsce zastali drewnianą altanę stojącą w ogniu. Po ugaszeniu płomieni, znaleźli w pogorzelisku ciało 65-letniego mężczyzny.

- Ogień rozprzestrzeniał się bardzo szybko i objął całą drewnianą konstrukcję altany - relacjonuje Karol Smarz, rzecznik komendy miejskiej strazy pożarnej w Bydgoszczy. - Po przybyciu na miejsce, zastaliśmy cały budynek objęty pożarem. W pogorzelisku znaleźliśmy ciało mężczyzny - właściciela budynku, który tam mieszkał. Policja ustala przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

W tej chwili trwa dogaszanie altany i przeszukiwanie miejsca zdarzenia.

Mówi Karol Smarz, rzecznik komendy miejskiej strazy pożarnej w Bydgoszczy

Bydgoszcz
pożar

Region

