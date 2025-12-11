Kolizje w Skępem koło Lipna i w powiecie chełmińskim. Na drogach krajowych nr 10 i 55

Do zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką doszło w czwartek rano w Wabczu (powiat chełmiński). Z kolei w Skępem koło Lipna zderzyły się dwa auta osobowe.

- W tym drugim wypadku jedna osoba została poszkodowana i trafiła do szpitala - poinformował dyżurny Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu. Doszło do niego na 365. km DK10, na odcinku pomiędzy Lipnem i Sierpcem. Zderzyły się dwa samochody, którymi jechali tylko kierowcy. Trasa jest już przejezdna.



Z kolei kolizja w Wabczu w powiecie chełmińskim miała miejsce na 116. kilometrze drogi krajowej nr 55.