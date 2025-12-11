Samochód z podnośnikiem przewrócił się na terenie szkoły. Ranny jest operator maszyny [zdjęcia]

2025-12-11, 13:51 Redakcja

Podnośnik przewrócił się na terenie szkoły przy ul. Czartoryskiego w Bydgoszczy/fot. Marcin Kupczyk

Na terenie Szkoły Podstawowej nr 47 przy ul. Czartoryskiego w Bydgoszczy przewrócił się podnośnik. Ranny jest mężczyzna, który go prowadził.

Na miejscu są służby, które udzielają pomocy operatorowi podnośnika. Na razie nie wiadomo, jak doszło do wypadku.



Więcej informacji wkrótce.