Wypadek autobusu i pożar na niby. Wspólne ćwiczenia ratowników i terytorialsów [zdjęcia]

Wspólne ćwiczenia ratowników, policji, strażaków i terytorialsów/fot. szer. Agnieszka Błażejewska

Symulacja pożaru, ewakuacji i wypadku autobusu. W bydgoskim szpitalu im. Biziela zorganizowano wspólne ćwiczenia ratowników, strażaków, policji i terytorialsów.

W wydarzeniu uczestniczyli żołnierze 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, straż pożarna, policja oraz personel medyczny i administracyjny szpitala. - Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie współdziałania służb oraz weryfikacja procedur obowiązujących w sytuacjach nagłego zagrożenia – tłumaczą organizatorzy wydarzenia.



Pierwszy etap ćwiczeń obejmował praktyczne sprawdzenie organizacji ewakuacji na wypadek pożaru w jednym z budynków szpitala. Po ocenie zagrożenia, dyrekcja szpitala podjęła decyzję o ewakuacji. Pracownicy zostali wyprowadzeni do stref bezpieczeństwa, a kierownictwo zakładów nadzorowało liczenie osób oraz przepływ informacji pomiędzy zespołami.



Drugi etap ćwiczeń zakładał wystąpienie zdarzenia masowego - symulowanego wypadku autobusu z dużą liczbą poszkodowanych.