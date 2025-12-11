Wypadek autobusu i pożar na niby. Wspólne ćwiczenia ratowników i terytorialsów [zdjęcia]

2025-12-11, 11:07  Redakcja
Wspólne ćwiczenia ratowników, policji, strażaków i terytorialsów/fot. szer. Agnieszka Błażejewska

Wspólne ćwiczenia ratowników, policji, strażaków i terytorialsów/fot. szer. Agnieszka Błażejewska

Symulacja pożaru, ewakuacji i wypadku autobusu. W bydgoskim szpitalu im. Biziela zorganizowano wspólne ćwiczenia ratowników, strażaków, policji i terytorialsów.

W wydarzeniu uczestniczyli żołnierze 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, straż pożarna, policja oraz personel medyczny i administracyjny szpitala. - Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie współdziałania służb oraz weryfikacja procedur obowiązujących w sytuacjach nagłego zagrożenia – tłumaczą organizatorzy wydarzenia.

Pierwszy etap ćwiczeń obejmował praktyczne sprawdzenie organizacji ewakuacji na wypadek pożaru w jednym z budynków szpitala. Po ocenie zagrożenia, dyrekcja szpitala podjęła decyzję o ewakuacji. Pracownicy zostali wyprowadzeni do stref bezpieczeństwa, a kierownictwo zakładów nadzorowało liczenie osób oraz przepływ informacji pomiędzy zespołami.

Drugi etap ćwiczeń zakładał wystąpienie zdarzenia masowego - symulowanego wypadku autobusu z dużą liczbą poszkodowanych.

Bydgoszcz
Szkolenie ZK Szpital im. dr Biziela 09.12.2025 r. -12 Wspólne ćwiczenia ratowników, policji, strażaków i terytorialsów/fot. szer. Agnieszka Błażejewska Wspólne ćwiczenia ratowników, policji, strażaków i terytorialsów/fot. szer. Agnieszka Błażejewska Wspólne ćwiczenia ratowników, policji, strażaków i terytorialsów/fot. szer. Agnieszka Błażejewska Wspólne ćwiczenia ratowników, policji, strażaków i terytorialsów/fot. szer. Agnieszka Błażejewska Wspólne ćwiczenia ratowników, policji, strażaków i terytorialsów/fot. szer. Agnieszka Błażejewska Wspólne ćwiczenia ratowników, policji, strażaków i terytorialsów/fot. szer. Agnieszka Błażejewska Wspólne ćwiczenia ratowników, policji, strażaków i terytorialsów/fot. szer. Agnieszka Błażejewska Wspólne ćwiczenia ratowników, policji, strażaków i terytorialsów/fot. szer. Agnieszka Błażejewska Wspólne ćwiczenia ratowników, policji, strażaków i terytorialsów/fot. szer. Agnieszka Błażejewska Wspólne ćwiczenia ratowników, policji, strażaków i terytorialsów/fot. szer. Agnieszka Błażejewska Wspólne ćwiczenia ratowników, policji, strażaków i terytorialsów/fot. szer. Agnieszka Błażejewska

Region

