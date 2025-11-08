Inscenizacja szturmu na toruńską fortyfikację. Wojenne sceny poruszyły widzów [zdjęcia, wideo]

2025-11-08, 19:20  Robert Duliński/Redakcja
Z okazji kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, toruński fort IV stał się w sobotę areną zmagań wojennych/fot. Robert Duliński

Z okazji kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, toruński fort IV stał się w sobotę areną zmagań wojennych/fot. Robert Duliński

Z okazji kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, toruński fort IV stał się w sobotę areną zmagań wojennych. Wydarzenia zaprezentowane przez grupy rekonstrukcyjne nawiązywały do czasów I wojny światowej i przedstawiały próbę szturmu wojsk niemieckich na twierdzę.

- Prezentujemy publiczności próbę szturmu na fort oraz ćwiczenia grupy szturmowej. Nawiązujemy przy tym do schyłkowego okresu I wojny światowej, czyli do lat 1917- 1918, kiedy takie formacje zaczęły się pojawiać przede wszystkim na froncie zachodnim Wielkiej Wojny - mówił Michał Budnik z Ochotniczej Kompanii Wielkopolskiej.

- Jesteśmy tu co roku, to już nasze trzecie wydarzenie. Za każdym razem mamy inną trasę wędrówki, jest inny przewodnik. Super atrakcją na koniec jest ognisko i grochówka, którą dzieci uwielbiają...

- Bardzo nam się podobało, choć mało widzieliśmy, ponieważ dużo ludzi stało przy barierkach, ale kątem oka udało się coś zobaczyć. Pierwszy raz tu jesteśmy. Świetne wydarzenie, kolejne nowe - bardzo fajne - przeżycie...

Więcej w relacji Roberta Dulińskiego.

Relacja Roberta Dulińskiego

wideo: Robert Duliński

wideo: Robert Duliński

Toruń
Z okazji kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, toruński fort IV stał się w sobotę areną zmagań wojennych/fot. Robert Duliński Z okazji kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, toruński fort IV stał się w sobotę areną zmagań wojennych/fot. Robert Duliński Z okazji kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, toruński fort IV stał się w sobotę areną zmagań wojennych/fot. Robert Duliński Z okazji kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, toruński fort IV stał się w sobotę areną zmagań wojennych/fot. Robert Duliński Z okazji kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, toruński fort IV stał się w sobotę areną zmagań wojennych/fot. Robert Duliński Z okazji kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, toruński fort IV stał się w sobotę areną zmagań wojennych/fot. Robert Duliński

Region

Patriotyczne pieśni, dawne zawody i biesiada z ogniskiem. Dziecięce Graffiti świętowało [zdjęcia]

Patriotyczne pieśni, dawne zawody i biesiada z ogniskiem. „Dziecięce Graffiti" świętowało [zdjęcia]

2025-11-08, 20:50
Przetarg na rozbudowę odcinka drogi krajowej nr 15 pomiędzy Brodnicą i Tamą ogłoszony

Przetarg na rozbudowę odcinka drogi krajowej nr 15 pomiędzy Brodnicą i Tamą ogłoszony

2025-11-08, 17:30
Łąka, las i ogród deszczowy w jednym. Mieszkańcy i społecznicy odmienili bydgoski skwer [zdjęcia]

Łąka, las i ogród deszczowy w jednym. Mieszkańcy i społecznicy odmienili bydgoski skwer [zdjęcia]

2025-11-08, 16:42
Ostrzeżenie przed gęstą mgłą. Trudne warunki na drogach regionu przez całą noc i ranek

Ostrzeżenie przed gęstą mgłą. Trudne warunki na drogach regionu przez całą noc i ranek

2025-11-08, 14:54
Questy to zwiedzanie, ale poza utartymi szlakami. Bydgoszcz i Toruń wciąż mają tajemnice

Questy to zwiedzanie, ale poza utartymi szlakami. Bydgoszcz i Toruń wciąż mają tajemnice

2025-11-08, 14:40
Maszerowali i biegali dla Ojczyzny. Biało-czerwony parkrun w Grudziądzu i Toruniu [wideo, zdjęcia]

Maszerowali i biegali dla Ojczyzny. Biało-czerwony parkrun w Grudziądzu i Toruniu [wideo, zdjęcia]

2025-11-08, 13:15
Remont włocławskiego mostu rozpocznie się w połowie listopada. Potrwa ponad rok

Remont włocławskiego mostu rozpocznie się w połowie listopada. Potrwa ponad rok

2025-11-08, 11:10
Bydgoszcz. W Operze Nova trwają ostatnie przygotowania do premiery Króla Rogera

Bydgoszcz. W Operze Nova trwają ostatnie przygotowania do premiery „Króla Rogera”

2025-11-08, 09:41
Pożar w miejscowości Rucewo w gm. Złotniki Kujawskie. Spłonęła opuszczona restauracja [zdjęcia]

Pożar w miejscowości Rucewo w gm. Złotniki Kujawskie. Spłonęła opuszczona restauracja [zdjęcia]

2025-11-08, 09:19

Najczęściej czytane

Archiwum

listopad 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę