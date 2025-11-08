Inscenizacja szturmu na toruńską fortyfikację. Wojenne sceny poruszyły widzów [zdjęcia, wideo]

2025-11-08, 19:20 Robert Duliński/Redakcja

Z okazji kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, toruński fort IV stał się w sobotę areną zmagań wojennych/fot. Robert Duliński

Z okazji kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, toruński fort IV stał się w sobotę areną zmagań wojennych. Wydarzenia zaprezentowane przez grupy rekonstrukcyjne nawiązywały do czasów I wojny światowej i przedstawiały próbę szturmu wojsk niemieckich na twierdzę.

- Prezentujemy publiczności próbę szturmu na fort oraz ćwiczenia grupy szturmowej. Nawiązujemy przy tym do schyłkowego okresu I wojny światowej, czyli do lat 1917- 1918, kiedy takie formacje zaczęły się pojawiać przede wszystkim na froncie zachodnim Wielkiej Wojny - mówił Michał Budnik z Ochotniczej Kompanii Wielkopolskiej.



- Jesteśmy tu co roku, to już nasze trzecie wydarzenie. Za każdym razem mamy inną trasę wędrówki, jest inny przewodnik. Super atrakcją na koniec jest ognisko i grochówka, którą dzieci uwielbiają...



- Bardzo nam się podobało, choć mało widzieliśmy, ponieważ dużo ludzi stało przy barierkach, ale kątem oka udało się coś zobaczyć. Pierwszy raz tu jesteśmy. Świetne wydarzenie, kolejne nowe - bardzo fajne - przeżycie...



Więcej w relacji Roberta Dulińskiego.