Płk Zdzisław Rakowski skończył 100 lat! Do Bydgoszczy przyciągnęły go... niebo i woda [zdjęcia]

2025-10-31, 07:00 Maciej Wilkowski/Redakcja

Setne urodziny pułkownika Zdzisława Rakowskiego świętowano w Domu Kultury Orion Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Jubilat to zasłużony żołnierz. Jako jeden z pierwszych lekarzy w Polsce ukończył Kurs Medycyny Lotniczej na samoloty ponaddźwiękowe.

Był między innymi lekarzem naczelnym II Korpusu Obrony Powietrznej Kraju. Urodził się 100 lat temu (30 października 1925 roku) w Łodzi, jednak na „swoje miejsce na ziemi" wybrał Bydgoszcz. Dlaczego? Tu warto podkreślić, że jego tata Bolesław, zaszczepił mu miłość do wody i do lasów...



- Kolega już służył w okręgu bydgoskim, jako felczer - wspomina Zdzisław Rakowski.

- Mówi, że mamy przesiadkę i trzeba czekać prawie godzinę: „Chodź, pokażę ci Bydgoszcz". Poszedłem obejrzeć Bydgoszcz - moje pierwsze kroki były oczywiście nad rzekę. Pomyślałem: ojej, jak tu fajnie, można ryby łowić i tak dalej. No i wobec tego wybrałem Bydgoszcz...



Na wyciągnięcie ręki Brda, Wisła, Noteć, szereg jezior, no i Kanał Bydgoski. Nie mogło być dla niego lepszego miejsca do życia.



- Mam nadzieję, że tata, jak to się mówi: jeszcze da radę - mówi syn jubilata, Waldemar Rakowski. - Nie siedział w domu - oj nie. Gdy rzucił palenie wtedy zaczął tyć, więc zaczął się ruszać. Kupił łódkę, pływał po Jeziorze Słupowskim, w Chmielnikach. Zaraził mnie pasją wędkarską i tak to się toczyło...



Jubilat otrzymał wiele wyróżnień. Wśród nich m.in. Medal Marszałka Województwa „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis”, który wręczył mu wicemarszałek Zbigniew Ostrowski oraz Medal Prezydenta Bydgoszczy, który przekazała mu zastępczyni prezydenta Anna Mackiewicz.







Służbę wojskową rozpoczął w sierpniu 1946 roku w Oficerskiej Szkole Instruktorów Sanitarnych (Felczerów) w Łodzi. Po jej ukończeniu w 1948r. promowany na pierwszy stopień oficerski i skierowany do wojskowego sanatorium w Krynicy na stanowisko kierownika laboratorium. Studia w WAM w Łodzi rozpoczął w 1951r. i ukończył z wyróżnieniem w stopniu kapitana - 1957r.



Za bardzo dobre wyniki w nauce otrzymał nagrodę Głównego Kwatermistrza WP. W 1957 roku zostaje skierowany na stanowisko st. lekarza do 5. pułku lotnictwa myśliwsko-szturmowego w Bydgoszczy. Pogłębia swoją wiedzę uzyskując specjalizację w zakresie medycyny ogólnej i organizacji ochrony zdrowia. Od 1961 roku służy w 2. KOPK w Bydgoszczy, awansowany do stopnia pułkownika w 1983 roku, na stanowisku Szefa Wydziału. W listopadzie 1986 roku przechodzi w stan spoczynku, po 40 latach zawodowej służby wojskowej.