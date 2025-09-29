Teatralna superlaska kończy sto lat! Do Torunia przyjechała z Bydgoszczy [zdjęcia]

2025-09-29, 15:08 Iwona Muszytowska-Rzeszotek/Redakcja

100 lat kończy jeden z rekwizytów - niepozorna laska. Była wykorzystywana w spektaklu „Noce i dnie”/fot. teatr.torun.pl

21 lat temu w Teatrze W. Horzycy w Toruniu świętowano 100 - lecie budynku teatralnego. 1 października kolejne jubileuszowe wydarzenie. Tym razem 100 lat kończy jeden z rekwizytów - niepozorna laska wykorzystywana w spektaklu „Noce i dnie”.

Okazja do świętowania związana jest z inskrypcją wygrawerowaną na rączce rekwizytu. To właśnie dzięki niej wiadomo, że laska została ofiarowana równo sto lat temu. Grawer głosi: „Z okazji 25-letniej pracy w zawodzie drukarskim. Koledzy. 1 X 1925, Bydgoszcz”.



Odkrycia dokonała Ada Sanger. - Podczas przygotowania do spektaklu „Noce i dnie", kiedy akurat miałam okazję zastępować garderobianą i przechodzić z laską przez teatr, spojrzałam na nią i doczytałam, że została wręczona przez kolegów, z okazji 25-lecia pracy w zawodzie drukarza - mówi Ada Sanger. - Laska przyjechała z Bydgoszczy do Torunia. Dzięki wygrawerowanej dacie możemy świętować.



- Znamy już trochę historii naszych teatralnych rekwizytów - mówi Marta Wudarska.

- Niestety, jeśli chodzi konkretnie o tę laskę, to niestety nie wiemy, nie udało się naszej rekwizytorce dociec, skąd się tu wzięła. Mogła do nas trafić podarowana przez kogoś 10, 40, jak i 50 lat temu. Nieraz widzowie sami się do nas zgłaszają i mówią, że mają, np. stare przedwojenne walizki albo inne tego typu rzeczy. Robią porządki i chcieliby te przedmioty przekazać, na przykład teatrowi, aby rzecz zyskały drugie życie, zagrały w spektaklach. I tak się zresztą bardzo często zdarza.



Jak zapowiadają organizatorzy, urodziny teatralnego rekwizytu to okazja, by spojrzeć na teatr z innej perspektywy – nie tylko poprzez spektakle, lecz także przez przedmioty, które współtworzą ich atmosferę i historię.



Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18:00 w foyer teatru (wejście główne). Uczestnicy będą mogli z bliska obejrzeć jubileuszowy rekwizyt oraz inne teatralne przedmioty towarzyszące aktorom na scenie – kapelusze, inne laski i akcesoria. Będzie też okazja, by samemu je przymierzyć i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.



Gościem specjalnym spotkania będzie Barbara Poczwardowska, wieloletnia rekwizytorka toruńskiego teatru, która opowie o tajnikach pracy z rekwizytami – ich historii, źródłach pozyskiwania i sposobach przygotowywania do spektakli.

Nie zabraknie poczęstunku: na gości będzie czekał tort i kawa.



Po godzinie 19:00 uczestnicy zostaną zaproszeni na Dużą Scenę oraz do jej otoczenia. Pięknie oświetlona widownia i teatralne wnętrza staną się przestrzenią do samodzielnego fotografowania – będzie można uwiecznić zarówno architekturę teatru, jak i siebie na czerwonym dywanie czy wśród złotych dekoracji.



1 października 2025 (środa), godz. 18:00

Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu – wejście główne



Więcej w relacji Iwony Muszytowskiej-Rzeszotek.