Prymas Polski na 100-lecie Mniszek Klarysek: „W środku Bydgoszczy Jezus obecny dzień i noc” [zdjęcia]

2025-09-21, 08:00  Redakcja
Wierni, którzy nie zmieścili się w kaplicy przy ul. Gdańskiej, mogli uczestniczyć w uroczystościach na zewnątrz, za pośrednictwem telebimu/fot. Marcin Jarzembowski, Diecezja Bydgoska

- Adorować, to wciąż na nowo doświadczać, że Bóg jest nam rzeczywiście bliski – mówił z okazji 100 lat pobytu w Bydgoszczy Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji abp Wojciech Polak, Prymas Polski.

Mniszki świętują 100-lecie już od tygodnia, ale główna Msza św. na jubileusz odprawiona została w sobotę o 11.00 przez Prymasa Polski w kaplicy przy ul. Gdańskiej w Bydgoszczy. Wierni, którzy nie zmieścili się w środku, mogli uczestniczyć w uroczystościach na zewnątrz, za pośrednictwem telebimu. Przy ul. Gdańskiej ustawiono krzesła, które szybko się zapełniły.

- Od przeszło już stu lat, Bóg daje przebywającym w tym miejscu pocieszenie i światło – mówił abp Polak, cytowany przez portal Diecezja Bydgoska. – Kaplica Wieczystej Adoracji, w centrum miasta pozwala – jak pięknie ujął to w encyklice o Eucharystii w życiu Kościoła św. Jan Paweł II – „zatrzymać się i nam z Jezusem i jak umiłowany uczeń oprzeć głowę na Jego piersi, poczuć dotknięcie nieskończoną miłością Jego Serca (…) i dzięki temu otrzymać siłę, pociechę i wsparcie”.

Jak zaznaczył metropolita gnieźnieński, Jezus w Najświętszym Sakramencie, obecny w środku miasta dzień i noc, „nie pozwala” – jak powiedział kiedyś w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego papież Franciszek – „aby atakujące nas jadowite węże doprowadziły nas do śmierci”. „Jeśli utkwimy bowiem nasz wzrok w Jezusie” – wskazywał nam papież – „ukąszenia zła nie mogą już nad nami panować, ponieważ On, na krzyżu, wziął na siebie truciznę grzechu i śmierci i pokonał jej niszczycielką moc” – cytował Ojca Świętego abp Wojciech Polak dodając, że według papieża, u stóp Pana, „uczymy się miłości, a nie nienawiści; uczymy się współczucia, a nie obojętności; uczymy się przebaczenia, a nie zemsty”.

100-lecie Mniszek Klarysek w Bydgoszczy/fot. Marcin Jarzembowski, Diecezja Bydgoska 100-lecie Mniszek Klarysek w Bydgoszczy/fot. Marcin Jarzembowski, Diecezja Bydgoska 100-lecie Mniszek Klarysek w Bydgoszczy/fot. Marcin Jarzembowski, Diecezja Bydgoska 100-lecie Mniszek Klarysek w Bydgoszczy/fot. Marcin Jarzembowski, Diecezja Bydgoska 100-lecie Mniszek Klarysek w Bydgoszczy/fot. Marcin Jarzembowski, Diecezja Bydgoska 100-lecie Mniszek Klarysek w Bydgoszczy/fot. Marcin Jarzembowski, Diecezja Bydgoska 100-lecie Mniszek Klarysek w Bydgoszczy/fot. Marcin Jarzembowski, Diecezja Bydgoska 100-lecie Mniszek Klarysek w Bydgoszczy/fot. Marcin Jarzembowski, Diecezja Bydgoska 100-lecie Mniszek Klarysek w Bydgoszczy/fot. Marcin Jarzembowski, Diecezja Bydgoska

