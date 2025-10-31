Od przyborów do szycia, po ciągniki! Wojsko zaprasza na zakupy do bydgoskiego sklepu [zdjęcia]

2025-10-31, 11:52 Marcin Kupczyk/Redakcja

fot. Marcin Kupczyk

„Przygotuj się na jesienne chłody - zbuduj wojskową odporność!" Takim hasłem Agencja Mienia Wojskowego zachęca do zakupów w jednym ze swoich sklepów w Bydgoszczy. Zyski są przeznaczane na potrzeby armii.

Po sklepie oprowadza Joanna Dydyszko, szefowa działu marketingu Agencji Mienia Wojskowego - oddział w Bydgoszczy.



- Agencja Mienia Wojskowego przygotowała akcję jesienną pod hasłem: „Zbuduj wojskową odporność". Chcemy zaprosić na zakupy miłośników militariów, grzybiarzy, wędkarzy, survivalowców. Mamy solidne buty wojskowe, kurtki zimowe - na przykład z podpinką - mundury, które również przydadzą się w lesie, chociażby podczas survivalowego wypadu. Mamy szalokominiarki, czapki futrzane, podkoszulki dla miłośników militariów.



Na półkach czekają także ciepłe swetry oficera sił powietrznych, zestawy do konserwacji obuwia, skórzane rękawice żołnierskie.



Sklep znajduje się w bydgoskim Fordonie, przy ul. Trybowskiego 8.



Internetowy sklep można obejrzeć: TUTAJ