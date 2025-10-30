Próba przemytu na bydgoskim lotnisku. Podróbki w prześwietlonych walizkach [zdjęcia]

2025-10-30, 19:00 Redakcja

Interwencja KAS i służb celnych w sprawie odzieży z podrobionymi znakami towarowymi/fot. www. kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl

Krajowa Administracja Skarbowa i służba celno-skarbowa z Portu Lotniczego w Bydgoszczy interweniowali w sprawie odzieży i biżuterii z podrobionymi znakami towarowymi. Fałszywki znaleziono także we Włocławku, Chełmży i Grudziądzu.

Szacowana wartość: 745 tys. zł

Funkcjonariusze z Oddziału Celnego Port Lotniczy Bydgoszcz w trakcie prześwietlania bagażu za pomocą urządzenia RTG, wytypowali do szczegółowej kontroli walizki dwóch pasażerek przylatujących z Turcji. Okazało się, że podróżne przewoziły w swoich bagażach znaczne ilości biżuterii i odzieży.

W związku z podejrzeniem naruszenia praw własności intelektualnej części przywożonych towarów, funkcjonariusze KAS zatrzymali 137 szt. kompletów odzieży i biżuterii znanych, światowych marek. Szacowana wartość rynkowa zatrzymanych podróbek wyniosła ponad 745 tys. zł.



Podróbki na „Pchlim Targu"

W trakcie prowadzonych działań kontrolnych w zakresie prawidłowości ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących na targowisku „Pchli Targ" we Włocławku, funkcjonariusze kujawsko-pomorskiej Służby Celno-Skarbowej zauważyli stoisko, na którym znajdowała się odzież z podrobionymi znakami towarowymi. Na stoisku nie zastano właściciela towaru. Ustalono, że opuścił targowisko porzucając towar. Funkcjonariusze KAS zatrzymali 301 szt. odzieży naruszającej prawa własności intelektualnej.



„Fałszywa" wystawa

Funkcjonariusze skontrolowali także dwa sklepy w Chełmży i Grudziądzu. W oknach wystawowych wykryli odzież z podrobionymi znakami towarowymi. Mundurowi KAS zatrzymali 834 sztuki odzieży oraz perfum naruszających prawa własności przemysłowej.

Wartość rynkowa wszystkich zatrzymanych podróbek, które zabezpieczono jako dowód w sprawie i przewieziono do magazynu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu, szacowana jest na ponad 975 tys. złotych.



O zdarzeniu powiadomiono 14 właścicieli znaków towarowych. Część z nich już wniosła o ściganie i ukaranie osób dokonujących obrotu podrobionymi towarami.