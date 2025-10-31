Podejrzenie wyłudzenia 300 mln zł podatku. Kujawsko-pomorskie służby w akcji

Przeszukania i zatrzymania funkcjonariusze przeprowadzili na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, śląskiego i pomorskiego. Zabezpieczono dokumentację księgową, nośniki danych oraz sprzęt elektroniczny/fot. zdjęcie ilustracyjne KAS
Funkcjonariusze kujawsko-pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej oraz toruńskiego Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 13 osób podejrzanych o wyłudzenie podatku dochodowego i VAT.
Zatrzymane w trzech województwach osoby powiązane były z dwiema zorganizowanymi grupami przestępczymi.
Przeszukania i zatrzymania funkcjonariusze przeprowadzili na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, śląskiego i pomorskiego. Zabezpieczono dokumentację księgową, nośniki danych oraz sprzęt elektroniczny.
- Grupa zajmowała się wystawianiem fikcyjnych faktur, które dokumentowały pozorne transakcje handlowe z legalnymi podmiotami, działającymi na terenie kraju. Wystawiane faktury służyły do generowania sztucznych kosztów i zawyżania naliczonego podatku VAT, co umożliwiało obniżanie należności podatkowych - przekazała rzeczniczka szefa KAS st. asp. Justyna Pasieczyńska.
Według wstępnych szacunków, zatrzymane osoby ostatnio mogły uszczuplić podatek VAT o ponad 1,35 miliona złotych oraz podatek dochodowy na kwotę ok. 1 mln złotych.
Łącznie w prowadzonych postępowaniach zarzuty usłyszało już ponad 330 osób. Straty, jakie mogły zostać wyrządzone Skarbowi Państwa, szacuje się na co najmniej 300 milionów złotych.
Rzecznik CBŚP kom. Krzysztof Wrześniowski przekazał, że zatrzymanym 13 osobom prokurator przedstawił zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, popełnienia przestępstw skarbowych oraz posługiwania się nierzetelnymi fakturami.
Grozi im kara nawet do 20 lat więzienia.
Mówi st. asp. Justyna Pasieczyńska, rzecznik Krajowej Administracji Skarbowej
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę