Podejrzenie wyłudzenia 300 mln zł podatku. Kujawsko-pomorskie służby w akcji

Funkcjonariusze kujawsko-pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej oraz toruńskiego Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 13 osób podejrzanych o wyłudzenie podatku dochodowego i VAT.

Zatrzymane w trzech województwach osoby powiązane były z dwiema zorganizowanymi grupami przestępczymi.

Przeszukania i zatrzymania funkcjonariusze przeprowadzili na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, śląskiego i pomorskiego. Zabezpieczono dokumentację księgową, nośniki danych oraz sprzęt elektroniczny.



- Grupa zajmowała się wystawianiem fikcyjnych faktur, które dokumentowały pozorne transakcje handlowe z legalnymi podmiotami, działającymi na terenie kraju. Wystawiane faktury służyły do generowania sztucznych kosztów i zawyżania naliczonego podatku VAT, co umożliwiało obniżanie należności podatkowych - przekazała rzeczniczka szefa KAS st. asp. Justyna Pasieczyńska.



Według wstępnych szacunków, zatrzymane osoby ostatnio mogły uszczuplić podatek VAT o ponad 1,35 miliona złotych oraz podatek dochodowy na kwotę ok. 1 mln złotych.



Łącznie w prowadzonych postępowaniach zarzuty usłyszało już ponad 330 osób. Straty, jakie mogły zostać wyrządzone Skarbowi Państwa, szacuje się na co najmniej 300 milionów złotych.



Rzecznik CBŚP kom. Krzysztof Wrześniowski przekazał, że zatrzymanym 13 osobom prokurator przedstawił zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, popełnienia przestępstw skarbowych oraz posługiwania się nierzetelnymi fakturami.



Grozi im kara nawet do 20 lat więzienia.