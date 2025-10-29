Podatek od nieruchomości w Bydgoszczy w górę! Radni przyjęli maksymalne stawki

Bydgoscy radni przegłosowali projekt uchwały, podnoszącej podatki od nieruchomości do maksymalnych stawek, ustalonych przez ministra finansów.
Stawki wzrosną o 4,5 procenta. - To nieduża zmiana, nie jest tak bardzo odczuwalna dla mieszkańców, natomiast dla samorządów - biorąc pod uwagę masę podatników - jest to dość duży wpływ - mówi Piotr Tomaszewski, skarbnik miasta. - Należy zwrócić uwagę, że podatek dla mieszkańców to 1,25 zł od metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku, a zatem 4,5 proc. od kwoty 1,25 zł to nie jest to wysoka wartość.
Skarbnik dodaje, że zmiana dotyczy zarówno mieszkańców indywidualnych, jak i przedsiębiorców. - Podatki dla nieruchomości zajmowanych na działalność gospodarczą są nieznacznie wyższe, ale to również nie jest dominujący koszt działalności gospodarczej - tłumaczy.
Przeciwna podwyżce podatku od nieruchomości była m.in. Grażyna Szabelska, radna Bydgoskiej Prawicy. - Zawsze głosuję i głosujemy jako klub Bydgoskiej Prawicy przeciwko podwyższaniu podatków dla bydgoszczan - mówi. - Uważamy, że bydgoszczanie nie zasługują na takie traktowanie. Nie jesteśmy ani największym, ani najbogatszym miastem w Polsce, żeby mieć najwyższe podatki od nieruchomości. Po tej podwyżce będziemy jednym z miast o najwyższych podatkach, a to już jest niepokojące zjawisko - dodaje.
Dzięki podwyżce podatków od nieruchomości, do miejskiej kasy - w skali roku - wpłynie dodatkowe kilkanaście milionów złotych. Pieniądze mają być przeznaczane na inwestycje i remonty dróg.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę