Ruch Narodowy sprzeciwia się podwyższeniu podatków od nieruchomości w Bydgoszczy

2025-10-27, 17:27  Agata Raczek/Redakcja
Konferencja członków Ruchu Narodowego i Konfederacji przed Urzędem Miasta w Bydgoszczy/fot.: Agata Raczek

Czy podatek od nieruchomości w Bydgoszczy pójdzie w górę? Zdecydują o tym radni na środowej (29 października) sesji Rady Miasta. W poniedziałek członkowie Ruchu Narodowego, który jest częścią Konfederacji, apelowali do prezydenta miasta i radnych, by nie podnosili podatków do maksymalnych stawek ustalonych przez ministra finansów.

– Władze Bydgoszczy, zamiast zwiększać wpływy do budżetu poprzez stawianie na rozwój gospodarczy miasta, a dokładnie poprzez zwiększenie wpływów z podatku PIT i CIT, wolą iść po łatwiźnie i sięgać głębiej do portfeli mieszkańców i przedsiębiorców – powiedział Marcin Wroński – pełnomocnik bydgoskiego Ruchu Narodowego.

– Bydgoscy radni będą głosować nad uchwałą, która zawiera maksymalne stawki określone w obwieszczeniu ministra finansów. Uważamy, że bydgoszczanie nie zasługują na to, żeby łupić ich w ten sposób, żeby sięgać im coraz głębiej do kieszeni. Mamy bardzo trudne czasy, przez ostatnie lata zmagaliśmy się z dużą inflacją. Obciążenia odnośnie energii, czy innych nośników, są bardzo duże i uważamy, że te podatki powinny być niższe. Dlatego apelujemy do prezydenta miasta i do radnych, żeby się opamiętali i zmienili, obniżyli te stawki. W Polsce znajdują się miasta, gdzie te podatki są niższe. W Radomiu za budynki mieszkalne płaci się niecałą złotówkę. W Bydgoszczy będzie płacić się 1,25, czyli maksymalną stawkę – dodał Wroński.

– Najwyższe podatki w Polsce to powód do wstydu: 35,53 złote za metr kwadratowy powierzchni przeznaczonej do celów gospodarczych jest to absurd i działanie przeciwko gospodarczości w Bydgoszczy – podkreślił Bartosz Kołomański z klubu Konfederacji Bydgoszcz.

– Należy zwrócić uwagę na to, że poziom życia emerytów w Polsce się bardzo obniżył i z roku na rok sytuacja jest coraz gorsza. Emeryci ponoszą bardzo duże koszty. Jeżeli chodzi o podatki od nieruchomości, ten pułap jest stanowczo za duży. Można zostać przy podatkach z zeszłego roku, chociażby dla emerytów – dodała Jadwiga Pawłowska, członek Ruchu Narodowego w Bydgoszczy.

Projekt uchwały podnoszącej podatki od nieruchomości w Bydgoszczy, które dotkną zarówno przedsiębiorców, jak i indywidualnych mieszkańców zakłada wzrost o około pięć procent – dodali członkowie Ruchu Narodowego. Głosowanie odbędzie się w najbliższą środę (29 października).

Projekt uchwały, wysokość stawek ustalonych przez ministra finansów i informacja prasowa członków Ruchu Narodowego znajduje się w załącznikach poniżej.

Relacja Agaty Raczek

Projekt uchwały dotyczący podatków od nieruchomości w BydgoszczyWysokość stawek ustalonych przez ministra finansówInformacja prasowa członków Ruchu Narodowego

