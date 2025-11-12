Sześć nielegalnych automatów do gier i pieniądze. Akcja służb celno-skarbowych we Włocławku

2025-11-12, 20:11  Redakcja
Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego (UCS) w Toruniu zlikwidowali we Włocławku lokal, w którym organizowano nielegalne gry hazardowe.

W lokalu funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej zabezpieczyli 6 nielegalnych automatów do gier oraz gotówkę w kwocie blisko 8 tys. zł. Na miejscu zatrzymano osobę odpowiedzialną za prowadzenie lokalu.

Mężczyzna usłyszał zarzuty prowadzenia i urządzania nielegalnych gier hazardowych, co zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 3 lat.

KAS przypomina, że nielegalny hazard to nie tylko przestępstwo, ale również realne zagrożenie dla uczestników i lokalnych społeczności. Za organizację oraz udział w nielegalnych grach hazardowych grożą poważne konsekwencje prawne. Udział w takich procederach może prowadzić do uzależnień, strat finansowych oraz problemów rodzinnych i społecznych.

W przypadku podejrzeń o prowadzenie nielegalnej działalności hazardowej należy niezwłocznie poinformować Krajową Administrację Skarbową lub złożyć anonimowe zgłoszenie za pośrednictwem Krajowego Telefonu Informacyjnego KAS.

Legalna działalność związana z urządzaniem i prowadzeniem gier na automatach może być prowadzona tylko w kasynach na podstawie koncesji oraz w salonach gier prowadzonych przez Totalizator Sportowy.

