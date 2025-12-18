Trzy salony gier, a w nich 13 maszyn. Akcja KAS przeciwko nielegalnemu hazardowi [wideo, zdjęcia]

Kujawsko-pomorska Krajowa Administracja Skarbowa zlikwidowała na terenie województwa trzy nielegalne salony gier/fot. KAS
Kujawsko-pomorska Krajowa Administracja Skarbowa zlikwidowała na terenie województwa trzy nielegalne salony gier. Zabezpieczono 13 urządzeń służących do gier, elektronikę oraz gotówkę.
Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu przy wsparciu Grup Zabezpieczenia Działań z Warmińsko-Mazurskiego UCS, Mazowieckiego UCS i Lubuskiego UCS, zlikwidowali na terenie województwa kujawsko-pomorskiego 3 lokale, w których organizowano nielegalne gry hazardowe.
W Chełmnie funkcjonariusze zabezpieczyli 4 automaty do gier oraz blisko 7,9 tys. zł w gotówce. Jedna osoba usłyszała zarzut urządzania nielegalnych gier hazardowych.
W Świeciu mundurowi przejęli 5 maszyn oraz gotówkę w wysokości ok. 22 tys. zł. Na miejscu zatrzymano również osobę w stanie nietrzeźwości, która jak się okazało była poszukiwana listem gończym.
W w Tucholi funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej zatrzymali 4 automaty oraz 15 tys. zł. Jedna osoba usłyszała zarzut uczestnictwa i jedna organizowania nielegalnych gier hazardowych.
KAS przypomina, że nielegalny hazard to nie tylko przestępstwo, ale również realne zagrożenie dla uczestników i lokalnych społeczności. Za organizację oraz udział w nielegalnych grach hazardowych grożą poważne konsekwencje prawne. Udział w takich procederach może prowadzić do uzależnień, strat finansowych oraz problemów rodzinnych i społecznych. Dlatego zachęcamy do korzystania wyłącznie z legalnych i licencjonowanych form rozrywki.
W przypadku podejrzeń o prowadzenie nielegalnej działalności hazardowej należy niezwłocznie poinformować Krajową Administrację Skarbową lub złożyć anonimowe zgłoszenie za pośrednictwem Krajowego Telefonu Informacyjnego KAS.
