Jest wstępna przyczyna tragicznego pożaru w Borównie koło Bydgoszczy. Dwie osoby nie żyją

W pożarze zginęły dwie osoby/fot. OSP Suponin, Facebook
W wyniku wybuchu i pożaru domku letniskowego w Borównie pod Bydgoszczą, zginęły dwie osoby - kobieta i mężczyzna.
Jak informują strażacy, ogień pojawił się po godz. 4.00 w budynku przy ulicy Bukowej. Szybko się rozprzestrzeniał. W akcji gaśniczej brało udział dziewięć strażackich zastępów.
Dlaczego doszło do pożaru? Jak wstępnie informuje mł. bryg. Karol Smarz, rzecznik bydgoskich strażaków, przyczyną był piec. - Kierujący działaniem ratowniczym, jako wstępną prawdopodobną przyczynę tego pożaru wskazuje zapalenie się konstrukcji drewnianej budynku w okolicach pieca, który znajdował się wewnątrz budynku - przekazał.
Kondolencje na Facebooku składa rodzinie zmarłych sołtys Borówna Sebastian Horodecki. „Byli to moi dobrzy sąsiedzi. To ogromna tragedia, która poruszyła całą naszą lokalną społeczność. Składam najszczersze wyrazy współczucia rodzinom i bliskim zmarłych" - napisał.
Wstrząśnięty jest też najbliższy sąsiad pary, która zginęła w pożarze. - Około 4:00 nad ranem żona usłyszała głośny huk, jakby coś się zawaliło - relacjonuje. - Gdy wyjrzała przez okno zauważyła, że drewniany domek sąsiadów z przeciwka płonie. Kiedy wybiegłem na zewnątrz, dom był już cały zajęty ogniem. Oboje niestety nie żyją, to byli najbliżsi moi sąsiedzi. Sąsiedzka pomoc zawsze była między nami.
Mówi mł. bryg. Karol Smarz, rzecznik prasowy bydgoskich strażaków
Mówi najbliższy sąsiad państwa, które zginęło w pożarze domku w Borównie
