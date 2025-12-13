Jest wstępna przyczyna tragicznego pożaru w Borównie koło Bydgoszczy. Dwie osoby nie żyją

2025-12-13, 08:16 Monika Siwak/IAR/Redakcja

W pożarze zginęły dwie osoby/fot. OSP Suponin, Facebook

W wyniku wybuchu i pożaru domku letniskowego w Borównie pod Bydgoszczą, zginęły dwie osoby - kobieta i mężczyzna.

Jak informują strażacy, ogień pojawił się po godz. 4.00 w budynku przy ulicy Bukowej. Szybko się rozprzestrzeniał. W akcji gaśniczej brało udział dziewięć strażackich zastępów.



Dlaczego doszło do pożaru? Jak wstępnie informuje mł. bryg. Karol Smarz, rzecznik bydgoskich strażaków, przyczyną był piec. - Kierujący działaniem ratowniczym, jako wstępną prawdopodobną przyczynę tego pożaru wskazuje zapalenie się konstrukcji drewnianej budynku w okolicach pieca, który znajdował się wewnątrz budynku - przekazał.



Kondolencje na Facebooku składa rodzinie zmarłych sołtys Borówna Sebastian Horodecki. „Byli to moi dobrzy sąsiedzi. To ogromna tragedia, która poruszyła całą naszą lokalną społeczność. Składam najszczersze wyrazy współczucia rodzinom i bliskim zmarłych" - napisał.



Wstrząśnięty jest też najbliższy sąsiad pary, która zginęła w pożarze. - Około 4:00 nad ranem żona usłyszała głośny huk, jakby coś się zawaliło - relacjonuje. - Gdy wyjrzała przez okno zauważyła, że drewniany domek sąsiadów z przeciwka płonie. Kiedy wybiegłem na zewnątrz, dom był już cały zajęty ogniem. Oboje niestety nie żyją, to byli najbliżsi moi sąsiedzi. Sąsiedzka pomoc zawsze była między nami.