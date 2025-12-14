Nowe wozy dla strażaków ochotników. Województwo przeznaczy ponad 20 milionów złotych na OSP [zdjęcia]

2025-12-14, 09:25 Monika Kaczyńska/Redakcja

Strażacy ochotnicy z regionu otrzymali nowe wozy strażackie/fot. Monika Kaczyńska

19 nowych wozów strażackich trafiło do jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z regionu. Ich zakup został sfinansowany z funduszy unijnych.

Wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Aneta Jędrzejewska mówi, że na rzecz OSP w naszym regionie przeznaczonych zostanie ponad 20 milionów złotych. - Przewidziane są dwa nabory, pierwszy został już rozstrzygnięty - mówi. - Sukcesywnie wręczamy sprzęty, pojazdy oraz łodzie. Natomiast drugi nabór, w którym będą mogły wziąć udział inne jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa kujawsko-pomorskiego, jest zaplanowany na drugi kwartał 2026 roku - dodała.



Prezes OSP Lubicz Paweł Kowalski uważa, że sprzęt, który otrzymała jego jednostka, przyda się do każdego typu zdarzeń, w których najczęściej interweniują. - W Lubiczu wyjeżdżam najczęściej do miejscowych zagrożeń - wypadki, kolizje czy pożary kominów. Sprzęt, który otrzymaliśmy jest wielozadaniowy. Przyda się i do pożarów, i do rożnego rodzaju wypadków - mówi.



Uroczyste przekazanie wozów odbyło się na terenie Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w podtoruńskiej Łubiance.