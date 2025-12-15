Płonęła rozdzielnia w centrum sportowym w Toruniu. Ewakuacja klientów i pracowników

2025-12-15, 13:21 Michał Zaręba/Redakcja

Pożar w centrum sportowym przy ulicy Żółkiewskiego w Toruniu/fot. KM PSP Toruń, Facebook

Pożar w centrum sportowym przy ulicy Żółkiewskiego w Toruniu. W porannej akcji wzięły udział dwa zastępy straży pożarnej. Nie ma osób poszkodowanych.

Straż pożarną zawiadomiono o pożarze o godz. 9.18. - Na miejsce zostały wysłane dwa zastępy. Po przybyciu okazało się, że doszło do pożaru rozdzielni elektrycznej w centrum sportowym - mówiła mł. bryg. Aleksandra Starowicz, rzeczniczka toruńskich strażaków. - Ośmiu pracowników oraz około 50 klientów ewakuowało się z budynku jeszcze przed przybyciem strażaków.



Nikt w wyniku tego zdarzenia nie został poszkodowany. - Zabezpieczyliśmy miejsce działań, odłączyliśmy prąd i ugasiliśmy palącą się rozdzielnię elektryczną – mówiła rzeczniczka.