Uczennica rozpyliła w klasie gaz pieprzowy. Policja, straż i pogotowie w Szkole Podstawowej nr 13 w Toruniu

2025-12-11, 20:00 Michał Zaręba/Redakcja

Szkoła Podstawowa nr 13 w Toruniu/fot. profil facebookowy placówki

60 osób ewakuowano ze Szkoły Podstawowej nr 13 w Toruniu, po tym jak jedna z uczennic rozpyliła w klasie gaz pieprzowy. Kilkoro uczniów potrzebowało pomocy, ale nikt poważnie nie ucierpiał.

- Placówka prawidłowo uruchomiła procedurę bezpieczeństwa - mówi rzecznik prezydenta Torunia Marcin Centkowski. - Dzięki temu wszystkie osoby przebywające w budynku zostały ewakuowane do bezpiecznego miejsca. Do szkoły wezwano policję, strażaków oraz zespoły ratownictwa medycznego, które podjęły działania interwencyjne i udzieliły pomocy osobom zgłaszającym taką potrzebę. Z posiadanych przez nas informacji wynika, że nikt z uczniów i nauczycieli nie ucierpiał.



Jak dodaje Marcin Centkowski, sprawa jest obecnie wyjaśniana przez policję i miejskie służby. W najbliższym czasie zostaną przeprowadzone spotkania dla uczniów dotyczące zagrożeń związanych z posługiwaniem się nieznanymi substancjami oraz zasad bezpiecznego zachowania. - Takie działania mają na celu podniesienie świadomości i ograniczenia ryzyka powtórzenia się podobnych sytuacji w przyszłości - przekazał rzecznik.