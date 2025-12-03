Ktoś zaczepia dzieci pod toruńską podstawówką? Miasto zaalarmowało służby

2025-12-03, 20:28 Michał Zaręba/Redakcja

Będzie więcej patroli w okolicy SP nr 10 w Toruniu/fot. Archiwum

Więcej patroli w okolicy Szkoły Podstawowej nr 10 w Toruniu - to efekt sygnałów płynących od rodziców. Podobno ktoś zaczepia uczniów. Sprawę zgłosiła do ratusza dyrekcja placówki.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 w Toruniu otrzymała od rodziców informację, że ktoś zaczepia uczniów w okolicach placówki. Dyrekcja zareagowała natychmiast, przekazując organowi prowadzącemu i policji prośbę o zwiększenie nadzoru służb w pobliżu szkoły.



Prezydent Torunia zobowiązał Komendanta Straży Miejskiej do zwiększenia patroli w rejonie ulic: Batorego, Sobieskiego i parku Glazja. Zwrócił się również do Komendanta Miejskiego Policji o dodatkowe wzmocnienie patroli policyjnych.



Jak dotąd, na policję nie wpłynęło żadne zawiadomienie dotyczące popełnienia wykroczenia lub przestępstwa. Wszelkie niepokojące sytuacje należy niezwłocznie zgłaszać odpowiednim służbom.