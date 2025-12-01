Toruń. 20-latek uciekał przed policjantami. Miał przy sobie narkotyki

2025-12-01, 13:00 Informacja prasowa/Redakcja

Niemal dwa kilogramy narkotyków zabezpieczyli toruńscy policjanci/fot. mat. policyjne

Nawet do 10 lat pozbawienia wolności grozi mężczyźnie, który w torbie miał ukryte worki wypełnione amfetaminą i marihuaną. Mowa o niemal dwóch kilogramach zakazanych substancji.

20-latek wsiadał do taksówki na jednej z ulic Bydgoskiego Przedmieścia. Do bagażnika pakował dużą torbę, w której, jak się okazało, były narkotyki. Zachowanie mężczyzny wzbudziło zainteresowanie mundurowych, tym bardziej, że w przeszłości miał konflikty z prawem. Należał też do środowiska pseudokibiców.



Na widok policjantów 20-latek podjął próbę ucieczki. Szybko jednak został zatrzymany, a posiadany przez niego towar zabezpieczony. W torbie znajdowały się trzy worki foliowe - jedna z suszem roślinnym, a pozostałe z jasną, półpłynną substancją. Wstępne, policyjne testy wykazały, że to kilogram marihuany i niemal kilogram amfetaminy. Narkotyki zostały przekazane do laboratorium kryminalistycznego w celu przeprowadzenia szczegółowej analizy i dalszych ekspertyz.



Podejrzany usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości substancji psychotropowej i środka odurzającego, a sąd zdecydował o jego aresztowaniu na trzy miesiące.