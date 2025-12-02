Ponad 850 gram marihuany przejęli toruńscy kryminalni. Narkotyki należały do 38-letniej mieszkanki Rubinkowa

2025-12-02, 11:27 Redakcja

Worki z marihuaną znaleziono w mieszkaniu 38-latki. / Fot. Materiały policji

Policjanci ustalili, że kobieta może mieć powiązania z przestępczością narkotykową. Przeszukali jej mieszkanie, w którym znaleźli woreczki z podejrzanym suszem.

Badania narkotesterem wykazały, że jest to marihuana. Kobieta usłyszała już zarzuty. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi jej nawet 10 lat więzienia.