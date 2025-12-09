Był pod wpływem narkotyków, uciekał skradzioną ciężarówką. 30-letni kierowca trafił do aresztu

2025-12-09, 16:31 Redakcja

30-letni mieszkaniec powiatu mogileńskiego kierował 40-tonowym pojazdem pod wpływem narkotyków/fot. materiały policji

Na trzy miesiące trafił do tymczasowego aresztu mężczyzna, który w sobotę ukradł w Kruszwicy ciężarówkę z burakami, a potem uciekał nią i został zatrzymany dopiero w Bydgoszczy.

Okazało się, że 30-letni mieszkaniec powiatu mogileńskiego kierował 40-tonowym pojazdem, będąc pod wpływem metaamfetaminy. Oprócz zarzutów dotyczących m.in. kradzieży i ucieczki przed policją, mężczyzna odpowie również za kolizje spowodowane z dwoma pojazdami, które uszkodził.



Przypomnijmy - sprawa ma swój początek w sobotę, przed godz. 19.00 na terenie Kruszwicy. Z terenu jednej z firm został skradziony pojazd ciężarowy z załadunkiem buraków. Następnie ciężarówka odjechała w kierunku powiatu bydgoskiego. Pomimo policyjnych sygnałów do zatrzymania się, kierowca kontynuował ucieczkę i dotarł do Bydgoszczy.



Pościg prowadzili równolegle bydgoscy policjanci. Gdy jadący ciężarówką dojechał do Ronda Toruńskiego - widząc samochody czekające na zmianę świateł - wyskoczył z kabiny i chciał uciekać pieszo. Wówczas został zatrzymany i trafił do aresztu.