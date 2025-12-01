Ojciec i syn usłyszeli zarzuty znęcania się nad psami. Grożą im 3 lata więzienia

2025-12-01, 14:00 Informacja prasowa/Redakcja

Dwóch mężczyzn zatrzymano w związku ze znęcaniem się nad psami/fot. mat. policyjne

Truchło psa ujawnili policjanci z Inowrocławia, którzy udali się na interwencję do jednego z mieszkań w powiecie inowrocławskim. Na miejscu były również dwa kolejne, które zostały zabrane do schroniska, celem zapewnienia im opieki.

Dzielnicowi, którzy weszli do mieszkania zastali w nim leżące na podłodze puszki i butelki po alkoholu oraz odchody zwierząt. Najważniejszym znaleziskiem było jednak truchło psa, które od razu zostało zabezpieczone do sekcji.



Mężczyźni, ojciec w wieku 61 lat oraz jego 41-letni syn, odpowiedzą za znęcanie się nad trzema psami. Według zgromadzonego materiału dowodowego, przez ostatnie pół roku nie karmili zwierząt oraz rażąco je zaniedbywali. Za przestępstwo odpowiedzą wspólnie i w porozumieniu.