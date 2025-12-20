Inowrocław. Pijany poszedł z psem na spacer. Zwierzę nie przeżyło

2025-12-20, 18:12 Marcin Glapiak

Kolejna rozprawa odbędzie się w styczniu. / Fot. Ilustracyjne

W Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu odbyła się pierwsza rozprawa w sprawie mężczyzny oskarżonego o znęcanie się nad psem.

- Piesek 30 sierpnia 2025 roku był wyprowadzany na spacer przez opiekującą się nim osobę, która była pod wpływem alkoholu - mówi Pauliną Hańską z Fundacja Zwierzoluby Inowrocław. - Zwierzę nie przeżyło tego spaceru. Było ciągnięte po chodniku. Prawdopodobnie zostało zaduszone.



W Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu przesłuchano w piątek (19.12.) jednego świadka. Reszta nie mogła stawić się w wyznaczonym terminie. Oskarżyciele domagają się kary 3 lat pozbawienia wolności. Kolejna rozprawa w styczniu.