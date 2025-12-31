Miał ponad 1,2 promila alkoholu i uciekał przed policją na S5. Grozi mu do pięciu lat więzienia

2025-12-31, 18:46  Redakcja
Pijany kierowca opla miał ponad 1,2 promila alkoholu we krwi/fot. mat. policyjne

Policjanci z komendy w Nakle nad Notecią zatrzymali nietrzeźwego kierującego, który wyruszył w trasę, mając w organizmie ponad 1,2 promila. Mężczyzna nie reagował na sygnały do zatrzymania się i podjął próbę ucieczki, którą zakończył na drodze S5, gdzie wjechał w elementy infrastruktury drogowej.

Do zdarzenia doszło dziś w nocy, z wtorku na środę. Zgłoszenie policjanci otrzymali ok. godz. 3:00. Wzywający zauważył, że samochód marki Opel nie potrafił utrzymać prostego toru jazdy. Podejrzewał, że kierowca jest nietrzeźwy.

Funkcjonariusze zauważyli opisywane auto w miejscowości Występ. Tam rozpoczął się pościg za pijanym kierowcą, który nie reagował na sygnały błyskowe i dźwiękowe. Policjanci złapali uciekiniera na drodze S5 w Stryszku. Kierujący oplem wjechał w plastikowe separatory drogowe.

Badanie alkomatem wykazało ponad 1,2 promila alkoholu we krwi. Mężczyzna został zatrzymany, a po wytrzeźwieniu usłyszy zarzuty kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości oraz niezatrzymania się do kontroli drogowej. Za te czyny grozi mu do 5 lat więzienia.

