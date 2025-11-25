Remigiusz Rakowski: Nowe przepisy działają, ale pijanych kierowców wciąż nie brakuje [Rozmowa Dnia]

2025-11-25, 09:16 Adriana Andrzejewska-Kuras/Redakcja

Komisarz Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy/fot. Izabela Langner

Pijani kierowcy nadal są zmorą polskich dróg. Od marca zeszłego roku prawo pozwala na konfiskatę auta kierowcy, który ma ponad 1,5 promila lub spowoduje wypadek z wynikiem 0,5 promila. Czy to działa? O tym Adriana Andrzejewska-Kuras rozmawiała z kom. Remigiuszem Rakowskim z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy.

Nowe przepisy wprowadzono, by skutecznie odstraszać i zwalczać problem pijanych kierowców, czyli chyba największego zagrożenia na drogach. Czy rzeczywiście rozporządzenia są skuteczne? – Konfiskata aut na nowych zasadach działa. Od ich wejścia w życie, skonfiskowaliśmy już ponad 600 pojazdów, to duża liczba. Na wielu kierowców wcześniejsze sankcje przestały działać, być może utrata samochodu spowoduje, że ten kierowca już więcej za kierownicę w stanie nietrzeźwości nie wsiądzie – powiedział komisarz Rakowski.



Co ważne, od kary nie uciekną także osoby prowadzące nieswój pojazd. – Nawet jeśli nie kierujemy swoim samochodem, to musimy się liczyć z konsekwencjami, że będziemy musieli zapłacić równowartość tego samochodu. Jeżeli kierujemy pojazdem, który jest naprawdę dużo warty, ryzykujemy naprawdę bardzo dużą karą finansową – dodał policjant.







Choć przepisy dają konkretne efekty, kierowcy nadal zdecydowanie zbyt chętnie jadą na „podwójnym gazie”. – Coraz częściej badamy trzeźwość i niestety coraz więcej tych nietrzeźwych ujawniamy. To pokazuje, jak duża jest skala zjawiska. Zdarzają nam się też przypadki, gdy zatrzymujemy kierujących pojazdem w stanie nietrzeźwości nawet na autostradzie – zaznaczył nasz rozmówca.



Jednocześnie komisarz Rakowski przestrzegł, że sankcje za przyłapanie na jeździe po alkoholu to nie tylko zabranie samochodu. – Oprócz konfiskaty jest grzywna, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów oraz świadczenia pieniężne na rzecz funduszu pomocy pokrzywdzonym – powiedział.

INNE ROZMOWY DNIA