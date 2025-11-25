Rybi Rynek w Bydgoszczy zostanie okraszony historycznym elementem. Postawiony zostanie żuraw

2025-11-25, 12:17  inf. prasowa/Redakcja
Historyczny żuraw ponownie będzie częścią Rybiego Rynku/fot. ZDMiKP

Firma EL-PRZEM z Łabiszyna zaprojektuje i zbuduje replikę portowego żurawia na Rybim Rynku w Bydgoszczy. Wykonawca otrzyma za to 885 tysięcy złotych. Prace potrwają około 9 miesięcy.

O tym, jak będzie wyglądał żuraw, opowiedziała Katarzyna Muszyńska, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. – Żuraw będzie składał się z wysięgnika, platformy, na której będzie można zrobić zdjęcie oraz wciągnika systemem lin i haka. Wysoka na 5,5 metra instalacja, dzięki której nawiążemy do historii tego miejsca, zostanie estetycznie podświetlona i umieszczona na postumencie – powiedziała.

Wstępna koncepcja została przygotowana przez pracowników Politechniki Bydgoskiej na podstawie archiwalnych zdjęć.

Rybi Rynek od XVI wieku do 1946 roku był miejscem handlu rybami oraz produktami rolnymi. W zeszłym roku zakończyła się jego rewitalizacja.

Katarzyna Muszyńska z ZDMiKP o żurawiu, który powstanie na Rybim Rynku

