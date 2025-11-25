Zgłoszenie problemów kolegi to nie „konfidenctwo” tylko pomoc. Takie podejście starano się wpoić w Tucholi

2025-11-25, 16:38  Marcin Doliński/Redakcja
Konferencja odbyła się w Tucholi/fot. Marcin Doliński

Rola świadka w przemocy rówieśniczej – między innymi o tym dyskutowali specjaliści podczas konferencji pod tytułem „Bullying Stop – Reaguj – Nie milcz”. Konferencję zorganizowano w Tucholskim Ośrodku Kultury.

– Skupiliśmy się mocno na roli świadka, który może przerwać krąg przemocy. Jeżeli świadkowie nie zareagują w porę, za chwileczkę sami mogą stać się osobami, które doświadczą przemocy – powiedziała Kinga Cisewska-Kawczyńska, dyrektor Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi.

– Próbujemy działać na wyobraźni i zapytać słuchaczy, czy poradzą sobie z własnym sumieniem, w momencie kiedy koleżanka, której nie pomogli, popełni samobójstwo. To nie jest kwestia „konfidenctwa”, tylko realnej pomocy – dodała.

Do tematu odniósł się też psychoterapeuta Tomasz Bilicki. – Czy powiedzenie o tym zaufanemu dorosłemu jest byciem konfidentem? Doświadczenie mam takie, że po warsztatach większość uznaje, że to nawet ratowanie życia, a nie bycie konfidentem, tak zwaną „sześćdziesiątką” jak to mówi młodzież – stwierdził.

Materiał Marcina Dolińskiego

