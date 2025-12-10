Przemoc ma różne twarze - przypominano w Toruniu. Były też wskazówki, jak ją rozpoznać

2025-12-10, 18:08 Michał Zaręba/Redakcja

W Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka, czyli 10 grudnia, w Toruniu realizowana była kampania społeczna „Przejrzyj się w ich oczach”. Jej celem było zwiększenie świadomości na temat różnych form przemocy oraz budowanie postaw empatii i gotowości do reagowania. Jako symbol tej akcji wybrano lustro.

Kampania zwraca uwagę na to, że przemoc może dotknąć każdą osobę, niezależnie od wieku, płci, pochodzenia czy sytuacji życiowej.



- Chcemy, aby mieszkańcy Torunia zobaczyli, że przemoc ma różne formy i różne twarze. Może dotyczyć osób starszych, kobiet, migrantów, osób z niepełnosprawnościami, czy osób w kryzysie bezdomności. I wszystkich osób, które mijamy na ulicy każdego dnia - mówi Pełnomocnik Prezydenta Miasta Torunia ds. Równości, koordynator kampanii społecznej, dr Michał Bomastyk.





- Lustro w kampanii ma skłonić do zatrzymania się i zadania sobie pytania: co ja mogę zrobić? Czy reaguję, gdy widzę coś niepokojącego? Czy potrafię wesprzeć osobę w kryzysie? – mówiła Magdalena Hamera z toruńskiej agencji reklamowej Kompot Studio, która przygotowała projekt i koncept wizualny.

Gdzie szukać pomocy?

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Telefon Zaufania: 56 622 00 00

Ośrodek Interwencji Kryzysowej: 56 477 00 91 / 56 477 00 92

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia: 800 154 030