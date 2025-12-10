Przemoc ma różne twarze - przypominano w Toruniu. Były też wskazówki, jak ją rozpoznać

W Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka, czyli 10 grudnia, w Toruniu realizowana była kampania społeczna „Przejrzyj się w ich oczach”/fot. Michał Zaręba
W Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka, czyli 10 grudnia, w Toruniu realizowana była kampania społeczna „Przejrzyj się w ich oczach”. Jej celem było zwiększenie świadomości na temat różnych form przemocy oraz budowanie postaw empatii i gotowości do reagowania. Jako symbol tej akcji wybrano lustro.
Kampania zwraca uwagę na to, że przemoc może dotknąć każdą osobę, niezależnie od wieku, płci, pochodzenia czy sytuacji życiowej.
- Chcemy, aby mieszkańcy Torunia zobaczyli, że przemoc ma różne formy i różne twarze. Może dotyczyć osób starszych, kobiet, migrantów, osób z niepełnosprawnościami, czy osób w kryzysie bezdomności. I wszystkich osób, które mijamy na ulicy każdego dnia - mówi Pełnomocnik Prezydenta Miasta Torunia ds. Równości, koordynator kampanii społecznej, dr Michał Bomastyk.
- Lustro w kampanii ma skłonić do zatrzymania się i zadania sobie pytania: co ja mogę zrobić? Czy reaguję, gdy widzę coś niepokojącego? Czy potrafię wesprzeć osobę w kryzysie? – mówiła Magdalena Hamera z toruńskiej agencji reklamowej Kompot Studio, która przygotowała projekt i koncept wizualny.
- Wszystkie osoby, które doświadczają przemocy, mogą zgłosić się do Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Przyjmujemy telefony, przyjmujemy maile, można zgłosić to anonimowo, ale trzeba podać jakiś przybliżony adres, czy jakieś miejsce, gdzie ta przemoc jest – mówiła kierowniczka Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Toruniu, szefowa zespołu interdyscyplinarnego Kazimiera Podgórska. - Jesteśmy przeszkoleni, mamy kwalifikacje, pomagamy osobom i zapraszamy wszystkich którzy widzą krzywdę, przemoc. Możecie się do nas zgłaszać. Zapraszamy.
Gdzie szukać pomocy?
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Telefon Zaufania: 56 622 00 00
