Prawo ma chronić człowieka. Sędziowie i prokuratorzy na szkoleniu o przemocy domowej

Szkolenie dla sędziów i prokuratorów, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Jak rozmawiać z ofiarami przemocy - tego uczyli się m.in sędziowie i prokuratorzy z naszego województwa. Chodzi o to, żeby widzieć nie tylko paragraf, ale także człowieka.
Program szkolenia obejmował m.in.: rozpoznawanie oznak przemocy, omówienie cyklu przemocy domowej oraz mechanizmów utrzymywania się relacji przemocowych, psychologiczne skutki przemocy, wyzwania w pracy z osobami uwikłanymi w przemoc.
Szkolenie otworzył Jacek Habant, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim. - Mamy nadzieję, że szkolenie to pozwoli sędziom patrzeć na zjawisko przemocy i na osoby stosujące przemoc bardziej holistycznie, a nie tylko poprzez aspekty prawne. Wszystko po to, aby lepiej temu zjawisku przeciwdziałać.
Zajęcia prowadziła Beata Kita – psycholog z 30-letnim doświadczeniem, certyfikowana superwizorka i psychoterapeutka, od wielu lat pracująca zarówno z osobami doświadczającymi przemocy, jak i stosującymi przemoc. - Ogromne znaczenie w zatrzymywaniu przemocy domowej i pomaganiu osobom jej doświadczającym, ma wymiar sprawiedliwości, sąd - mówiła Beata Kita.
- Jestem sędzią Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim, w Wydziale Karnym. Wielokrotnie na sali rozpraw spotykałem się z przypadkami przemocy. Szczególnie istotne jest rozpoznanie krzywdy ofiary, ocena działania sprawcy, zdiagnozowanie przyczyn, ustalenie, dlaczego dochodzi do takich sytuacji. Niekiedy bywa niezwykle ciężko dotrzeć do takiej osoby i ustalić, co tak naprawdę się wydarzyło. A jest to z punktu widzenia naszej pracy najważniejsze.
Organizatorem szkolenia było Biuro Wsparcia Rodziny Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom w Urzędzie Marszałkowskim.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę