W Potulicach na razie jest klepisko, ale będzie boisko – przy szkole powstanie nowy orlik

2025-11-25, 14:19 Damian Klich/Redakcja

Obecnie boisko wygląda tak. Ale już niedługo powstanie tam orlik/fot. Damian Klich

Orlik i obiekty lekkoatletyczne powstaną przy Szkole Podstawowej w Potulicach. Decyzję o dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki wręczono we wtorek na starym boisku szkolnym, które jest w złym stanie.

– Jest to jeden z pięciu nowoczesnych obiektów, które zostaną wybudowane w naszym regionie – powiedziała posłanka Koalicji Obywatelskiej Iwona Kozłowska. – Na modernizację orlików w naszym województwie zostanie przeznaczonych cztery i pół miliona złotych, na budowę nowych wydamy natomiast 8 milionów – dodała.



Oficjalną decyzję w sprawie na ręce burmistrza Nakła nad Notecią, Sławomira Napierały, przekazała inna posłanka KO, Małgorzata Niemczyk.



Koszt nowego obiektu to prawie 2 miliony złotych. Powstanie w połowie 2027 roku. Oprócz tego w województwie kujawsko-pomorskim zmodernizowanych ma być 19 orlików.