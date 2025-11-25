W Potulicach na razie jest klepisko, ale będzie boisko – przy szkole powstanie nowy orlik

2025-11-25, 14:19  Damian Klich/Redakcja
Obecnie boisko wygląda tak. Ale już niedługo powstanie tam orlik/fot. Damian Klich

Orlik i obiekty lekkoatletyczne powstaną przy Szkole Podstawowej w Potulicach. Decyzję o dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki wręczono we wtorek na starym boisku szkolnym, które jest w złym stanie.

– Jest to jeden z pięciu nowoczesnych obiektów, które zostaną wybudowane w naszym regionie – powiedziała posłanka Koalicji Obywatelskiej Iwona Kozłowska. – Na modernizację orlików w naszym województwie zostanie przeznaczonych cztery i pół miliona złotych, na budowę nowych wydamy natomiast 8 milionów – dodała.

Oficjalną decyzję w sprawie na ręce burmistrza Nakła nad Notecią, Sławomira Napierały, przekazała inna posłanka KO, Małgorzata Niemczyk.

Koszt nowego obiektu to prawie 2 miliony złotych. Powstanie w połowie 2027 roku. Oprócz tego w województwie kujawsko-pomorskim zmodernizowanych ma być 19 orlików.

Materiał Damiana Klicha

Potulice doczekają się orlika/fot. Damian Klich Potulice doczekają się orlika/fot. Damian Klich Potulice doczekają się orlika/fot. Damian Klich Potulice doczekają się orlika/fot. Damian Klich Potulice doczekają się orlika/fot. Damian Klich

