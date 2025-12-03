Pies w stanie ciężkim trafił do bydgoskiego schroniska. Czy ktoś go zna? Kim jest właściciel?

2025-12-03, 14:40  Redakcja
Lekarz weterynarii w bydgoskiego schroniska walczy o życie pieska. Jednocześnie trwają poszukiwania właściciela/fot. Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy/Facebook

W środę do bydgoskiego Schroniska dla Zwierząt przywieziony został piesek znaleziony w lesie na Błoniu. Jest w bardzo złym stanie, wymagał pilnej interwencji lekarza weterynarii. Schronisko szuka właściciela.

„Dziś do naszego schroniska trafił pies w bardzo ciężkim stanie. Został znaleziony w lasku na Błoniu, wyraźnie wyczerpany, wyziębiony i wymagający natychmiastowej pomocy weterynaryjnej. Obecnie walczymy o jego zdrowie." - napisało Schronisko w swoich mediach społecznościowych.

Opis psa:
– płeć: samiec
– wielkość: mały
– umaszczenie: czarny, lekko dłuższa sierść

- Bardzo prosimy o udostępnianie – zależy nam na szybkim dotarciu do właściciela lub osób, które mogą go kojarzyć. Jeśli ktoś rozpoznaje psa lub posiada jakiekolwiek informacje, prosimy o pilny kontakt: 512 282 853, adopcje@schronisko.org.pl Dziękujemy za każdą pomoc - to

