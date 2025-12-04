Mieszkańcy Włocławka usłyszą w czwartek syreny alarmowe. Spokojnie, to tylko testy!

2025-12-04, 12:46 Agnieszka Marszał

Włocławek/fot: wloclawek.eu, Archiwum

W czwartek (4 grudnia) we Włocławku sprawdzany będzie zmodernizowany system sygnalizacji alarmowej.

Kontrola prowadzona będzie w w 18 punktach wzdłuż Wisły - od stopnia wodnego do zakładu ANWIL. Testy będą polegały na wyemitowaniu sygnału alarmowego oraz komunikatu głosowego o treści „UWAGA, UWAGA, PRÓBA SYREN”.



Testy potrwają do godz. 15.00.