Policja o zaczepianiu i pobiciu dzieci w Toruniu. Świadkowie przepytani, monitoring sprawdzony

2025-12-05, 14:28 Michał Zaręba/Redakcja

Szkoła Podstawowa nr 10 w Bydgoszczy/fot. Wikipedia/archiwum

Znamy ustalenia policji w sprawie mężczyzny, który według informacji rodziców, miał zaczepiać dzieci w pobliży Szkoły Podstawowej nr 10 w Toruniu. Według nieoficjalnych informacji mężczyzna choruje.

- W związku ze zgłoszeniem od dyrekcji jednej z toruńskich szkół, na temat mężczyzny, który miał zaczepiać dzieci w rejonie ulicy Sobieskiego, policjanci dotarli do wszystkich osób, które według zgłoszenia miały mieć wiedzę lub miały same doświadczyć agresji - mówi asp. Dominika Bocian, oficer prasowy toruńskiej policji.



Dodała, że żadna z tych osób nie była świadkiem niebezpiecznych zachowań ze strony wskazanego mężczyzny, ani sama nie była ich ofiarą.



- Jedyna informacja o formie jakiejkolwiek przemocy pochodzi od dziesięcioletniej dziewczynki, która przekazała swojej mamie, że widziała jak mężczyzna szarpał nieznaną jej dziewczynkę. Ta informacja nie potwierdziła się jednak w dotychczasowych ustaleniach policjantów, którzy przeglądali także zapisy monitoringu miejsc.



Jak podkreśla asp. Bocian, w związku z doniesieniami o pobiciu dzieci, które pojawiają się w przestrzeni medialnej, żadne zawiadomienie w takiej sprawie nie wpłynęło do policjantów.