Toruń. Tajemniczy mężczyzna miał zaczepiać dzieci i mieszkańców w pobliżu ul. Sobieskiego i parku Glazja

Takie oto plakaty pojawiły się w blokach przy ul. Sobieskiego. / Fot. Michał Zaręba
Na policję nie wpłynęło żadne zgłoszenie w tej sprawie, jednak po sygnałach od rodziców dyrekcja pobliskiej szkoły zawiadomiła ratusz.
- Mieliśmy dwa razy do czynienia z tym panem. Dziwnie nas obserwował. Podszedł i chciał papierosa. Kiedy usłyszał, że nie mamy, zaczął przed nami dziwnie wymachiwać rękoma - relacjonuje jedna z kobiet. - Drugi raz zaczepił koleżankę, gdy szła do sklepu. Mówi raczej w obcym języku i sam do siebie. Z taką miną złowieszczą. Być może to jest osoba chora, która potrzebuje pomocy.
Na terenie osiedla pojawiły się plakaty z wizerunkiem mężczyzny. Przedstawicielka wspólnoty mieszkaniowej w rozmowie telefonicznej przekazała nam, że wspólnota nie ma z tym nic wspólnego.
- Z informacji przekazanej przez komendę policji w Toruniu wynika, że nie zgłoszono żadnego zawiadomienia dotyczącego popełnienie wykroczenia lub przestępstwa - mówi Marcin Centkowski, rzecznik prezydenta Torunia. - Należy z rozwagą podchodzić do takich informacji, które pojawiają się w mediach społecznościowych. Tego typu sytuacje są często wykorzystywane do działań antyimigranckich i szerzenia mowy nienawiści.
- Od jednej ze szkół w okolicy otrzymaliśmy prośbę o zwiększenie liczby patroli na tym terenie - mówi mł. asp. Sebastian Pypczyński z zespołu komunikacji społecznej Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. - Ustaliliśmy też dane mężczyzny, który może mieć związek z tą sprawą.
Relacja Michała Zaręby
Mówi mł. asp. Sebastian Pypczyński z KMP w Toruniu.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę