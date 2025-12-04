Jest wyrok w sprawie bójki w pubie w Toruniu, która zakończyła się śmiercią

2025-12-04, 15:36 Michał Zaręba / Redakcja

Oskarżony w trakcie procesu przyznał się do winy i wyraził skruchę. / Fot. Michał Zaręba

Adrian C. został skazany na dwa lata i sześć miesięcy pozbawiania wolności. Do tragicznego zdarzenia doszło w kwietniu 2023 roku przy ulicy Wojska Polskiego.

Sprawca ukrywał się dwa lata, później sam zgłosił się na policję



- Obaj spożywali alkohol. Doszło do jakiejś interakcji. Pokrzywdzony upada dość feralnie uderzając głową w stolik, a następnie w betonowe płyty. To jest powodem obrażeń, które prowadzą do śmierci - mówi Bartosz Sitkiewicz, sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu. - Sąd uznał, że oskarżony zadając ten cios nie przewidywał, tych następstw, co powinien zrobić. I za to ponosi odpowiedzialność.



Oskarżony w trakcie procesu przyznał się do winy i wyraził skruchę. Przeprosił i pojednał się z mamą pokrzywdzonego. Wypłacił też zadośćuczynienie. Sąd złagodził zarzuty prokuratury.



Wyrok jest nieprawomocny.