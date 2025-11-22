Finał procesu w sprawie zabójstwa przedsiębiorcy ze Sławkowa. Jego ciało znaleziono koło Włocławka

Rozprawa odwoławcza Ilony S., oskarżonej o zabójstwo w 2017 r. swojego męża - przedsiębiorcy ze Sławkowa/fot. PAP/Jarek Praszkiewicz

W najbliższy wtorek Sąd Apelacyjny w Katowicach ogłosi wyrok w poszlakowym procesie Ilony S., oskarżonej o zabójstwo w 2017 r. swojego męża - przedsiębiorcy ze Sławkowa. Jego ciało znaleziono w lesie, kilkaset kilometrów od domu. Przyczyną śmierci był uraz klatki piersiowej.

W I instancji kobieta została uniewinniona od głównego zarzutu, sąd skazał ją jedynie o podżeganie do składania fałszywych zeznań. W czwartek odbyła się rozprawa odwoławcza. Sąd odroczył ogłoszenie wyroku z uwagi na zbyt późną porę.



- Tyle lat naszego życia miałam zaszczyt być żoną Jacka. Kochałam go ponad życie, tak jak innych członków naszej rodziny. Jest mi bardzo przykro, że przez tyle lat doznałam tyle krzywd – powiedziała oskarżona w tzw. ostatnim słowie.



Apelację od wyroku w I instancji złożyła zarówno prokuratura, która nie zgadza się z uniewinnieniem w sprawie zabójstwa, jak i obrona, która nie zgadza się ze skazaniem za podżeganie do fałszywych zeznań.





Nieprawomocne orzeczenie ogłosił pod koniec stycznia br. Sąd Okręgowy w Katowicach, przed którym prokuratura żądała dla S. 25 lat więzienia. Domagała się też zobowiązania Ilony S. do wypłaty w sumie kilkuset tysięcy złotych nawiązek na rzecz brata i syna zamordowanego. W uzasadnieniu orzeczenia sąd okręgowy wskazał, że w sprawie jest wiele wątpliwości, których nie da się rozwiać i tym samym wykazać winę oskarżonej, a przedstawiana przez prokuraturę wersja, oparta na poszlakach, jest jedynie jedną z możliwych.

Poza zabójstwem Prokuratura Okręgowa w Katowicach przedstawiła S. dwa inne zarzuty, dotyczące składania fałszywych zeznań i namawiania do tego innych osób. Od jednego z nich została uniewinniona, za drugi sąd okręgowy skazał ją na dwa lata więzienia. Ilona S. przez dwa lata była aresztowana, więc gdyby wyrok z I instancji się uprawomocnił, nie będzie musiała wrócić do zakładu karnego.

Prokurator Marcin Cyprys-Gaudyn domaga się uchylenia wyroku z I instancji. Krytykując podczas czwartkowej rozprawy tamto orzeczenie, zarzucił sądowi okręgowemu m.in., że przedstawił on swoje hipotezy, które są niespójne, nielogiczne i chaotyczne. W opinii prokuratora sąd np. zadawał sugerujące pytania świadkom i przyjął bezpodstawne założenia. Zdaniem oskarżenia, materiał dowodowy, choć oparty na poszlakach, tworzy logiczną całość, jednak ów łańcuch poszlak rozerwał właśnie sąd okręgowy.

Prokurator w swoim wystąpieniu wskazał, że biegli nie wykluczyli możliwości, że to Ilona S. mogła zadać śmiertelny cios, a potem zapakować ciało do samochodu i później porzucić, mogła też z kimś współpracować.

Także brat Jacka S., Ryszard, który jest oskarżycielem posiłkowym w procesie, jest przekonany, że to Ilona S. jest winna śmierci swego męża. – Nie mam żadnego ekonomicznego interesu w tej sprawie, ale mam obowiązek wobec Jacka – oświadczył. Obrońcom oskarżonej zarzucił, że mijają się z prawdą.

Według obrony Ilona S. jest niewinna. Jak sugerowali adwokaci, mogło dojść do uprowadzenia Jacka S. przez zorganizowaną grupę przestępczą, a następnie do jego zabójstwa z uwagi na brak możliwości uzyskania okupu. Jak przekonywali, nie da się także wykluczyć, że za zabójstwem stoją osoby, które rok wcześniej próbowały pozbawić go życia, a których do dzisiaj nie schwytano. Jak przekonywali obrońcy, już po przyjętej przez prokuraturę dacie zabójstwa S. był widziany przez kilku świadków.