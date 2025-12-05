Napad na dom pod Lubieniem Kujawskim. Policja aresztowała mężczyznę, postawiono zarzuty

2025-12-05, 19:55 Marek Ledwosiński/Redakcja

Bandyci uzbrojeni byli w maczety i pałki teleskopowe/fot. Pixabay/Ilustracyjnie

Troje sprawców, w tym jedna kobieta, siłą wdarło się do mieszkania w wiosce Kaliska Kujawskie. Bandyci byli uzbrojeni w maczety i pałki teleskopowe.

Zamierzali pobić syna gospodarzy, w którego obronie stanął ojciec. W efekcie obaj mężczyźni zostali ciężko pobici. Przewieziono ich do szpitala z ranami tłuczonymi i ciętymi. Na szczęście ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.



Policja zatrzymała jednego z mężczyzn. Został on aresztowany pod zarzutem udziału w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Mundurowi nie chcą aktualnie informować o motywach działania sprawców. Z nieoficjalnych wiadomości wynika, że mogło chodzić o przestępcze rozliczenia.